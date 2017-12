/ Hace unos días se supo del pronunciamento de los músicos independientes y artistas escénicos, esta vez, se manifestaron los escritores y literatos en contra al indulto a Alberto Fujimori otorgado por el mandatario Pedro Pablo Kuczynski hace una semana.Entre los escritores más renombrados destacan: Mario Vargas Llosa , Mariana de Althaus, Alfredo Bryce Echenique , Alonso Cueto, entre otros. Son un total de 239 que firmaron el rechazo con el ex presidente Fujimori.Este es el pronunciamiento al completo:POR LA DIGNIDAD DEL PERÚ Y CONTRA EL INDULTOLos firmantes de esta carta, ciudadanas y ciudadanos peruanos que trabajamos en el ámbito de la literatura y las letras, protestamos por la conducta ilegal e irresponsable del presidente Pedro Pablo Kuczynski quien, la noche del 24 de diciembre, aprovechando la celebración de las fiestas navideñas, indultó y otorgó el derecho de gracia a un criminal de lesa humanidad como el expresidente Alberto Fujimori.Fujimori fue condenado por violación de derechos humanos y corrupción. Fue responsable de un golpe de Estado así como del desmantelamiento de nuestra institucionalidad. Su indulto demuestra el poco aprecio por la dignidad, la igualdad ante la ley, y el derecho a la memoria.El gesto del presidente Kuczynski cubre de infamia y vergüenza a un país en el cual a nadie se le escapa que estas medidas, en beneficio del expresidente, no son actos de compasión sino del más crudo y cínico cálculo político. No es un secreto para nadie que Fujimori no sufre de ninguna enfermedad degenerativa ni terminal y que, tanto el indulto como el derecho de gracia, son el resultado de un alevoso pacto de convivencia entre las fuerzas políticas interesadas en controlar los efectos de los casos de corrupción que los involucran, así como de perpetuar la injusticia y la impunidad.Rechazamos el abuso del lenguaje de la reconciliación y el perdón que busca legitimar esta medida espuria, y colocar como violentos e intolerantes a quienes defienden la verdad y la memoria. Son especialmente inaceptables los llamados al olvido y las menciones a la pobreza, el progreso económico y el Bicentenario como fines que justifican medidas negacionistas. El intento de acallar vía decreto y chequera al ristre a las víctimas del exdictador ahora libre —como si la dignidad y el dolor tuvieran un precio—quedarán como pruebas del pacto de impunidad que se ha establecido entre el gobierno y el fujimorismo desde el 24 de diciembre.Por todo lo expresado, la permanencia de Pedro Pablo Kuczynski como Presidente de la República es incompatible con el Estado de Derecho y los valores democráticos, y por este motivo, apostamos por una reorientación de nuestra política como país hacia una que priorice a la persona como centro del desarrollo, el bienestar y la justicia social; y nos unimos a las protestas ciudadanas, así como a las misivas publicadas por otros colectivos y gremios.Lima, 27 de diciembre de 2017Atentamente,Aback Villegas Prado DNI 46977993Abelardo Sánchez León Ledgard DNI 08243940Aída Alonso DNI 09142714Alberto Jesús Salas OblitasDNI 44872781Alberto Valdivia Baselli DNI 10477127Alejandro Mautino Guillén DNI 45028012Alexandra Hibbett DNI 43155394Alexis IparraguirreDNI 08157171Alfredo Bryce EcheniqueDNI 10840749Alfredo PitaDNI 06519037Alfredo Ruiz ChinchayDNI 45457815Alfredo Vanini Benvenuto DNI 07194079Alina Gadea ValdezDNI 10803327Alonso Cueto DNI 07831912Alonso Rabí Do CarmoDNI 08231094Alvaro Fabrizio Cortés Montufar DNI 44156601Ana Akamine Yamashiro DNI 40279088Ana Carolina Zegarra ParedesDNI 46300989Ana Jazmín Reyes ParedesDNI 46145032Ana María Falconí DNI 09177006Andrea Angles Arenas DNI 45956013Andrea Cabel GarcíaDNI 41624669Andrea Fernández CallegariDNI 44556385Antonio Francisco Javier Zeta RivasDNI 43984737Billy Braddy Romero Ricalde DNI 40887188Bruno Polack CavassaDNI 40361748Carlos Arámbulo LópezDNI 07853912Carlos Dávalos DNI 10278109Carlos Javier Becerra Romero DNI 45784295Carlos López DegregoriDNI 07770757Carlos Villacorta DNI 09865235Carmen Rosa Ollé NavaDNI 07584661Carolina Ortiz Fernández DNI 08097946Cedy Castillo Zúñiga DNI 43089071César Alfredo Panduro Astorga DNI 40716300César Antonio Alcócer Osorio DNI 46141914César Bedón Rivera DNI 10307392César Tumba López DNI 72034214César Villegas DNI 25829761Christian Ahumada Heredia DNI 44373665Christian Pastor Cervantes Bautista DNI 74228846Christiane Félip Vidal DNI 10222518Claudia Salazar Jiménez DNI 10308611Daniel Gonzalo Alarcón Solis DNI 466678140Daniel Titinger DNI 10558877Daniela Zamalloa Rubio DNI 43370822Dante Trujillo RuizDNI 09343417Darwin Bedoya Bautista DNI 02431155David Galliquio Bazalar DNI 07492513Diego Alonso Sánchez BarruetoDNI 40884616Diego Otero Molinari DNI 09870763Diego Trelles Paz DNI 10770076Eduardo Cabezudo TovarDNI 42159545Efraín Altamirano Cáceres DNI 43187775Elqui Burgos Pas. 15CC99125Enrique Planas Ravenna DNI 09644304Erika AlmenaraDNI 10805132Erika Ibargüen Pomarino DNI 29483232Ezio Neyra Magagna DNI 40762566Félix Terrones DNI 40730345Fernando Ampuero DNI 07854866Fernando Iwasaki CautiDNI 6517306Fernando Velásquez Pomar DNI 07261540Fiorella Terrazas Espinoza DNI 70433021Francisco Jurado Chueca DNI 07760335Franco Osorio-Antúnez DNI 44435559Gabriel Gargurevich Pazos DNI 10267408Gabriel Meseth DNI 42828035Gabriel Ruiz Ortega DNI 07525443Gabriela Wiener BravoDNI 10141561Germán Atoche Intili DNI 41756114Gerónimo Chuquicaña Saldaña DNI 46185389Gian Pierre Codarlupo Alvarado DNI 70059535Giovanna Pollarolo Giglio DNI 06635782Giovanni Barletti AraujoDNI 45772162Giovanni AnticonaDNI 42824095Gloria Alvitres Aliaga DNI 47498933Gonzalo MálagaDNI 06768282Guillermo Niño de GuzmánDNI 07570237Gustavo Faverón PatriauDNI 09297955Gustavo RodríguezDNI 07864321Héctor Sanz García DNI 44993106Helmut Ernesto Jeri Pabón DNI 41866312Hugo Martínez Garay DNI 08195431Italo Passano Lozada DNI 45368409Iván Herrera Orsi DNI 40211824J. Yeniva Fernandez Huerta DNI 07868652Jaime RodríguezDNI 10004349Jasson Curi Chang DNI 46196573Javier Enrique Arévalo Piedra DNI 07237428Javier Manuel Rivera Martínez DNI 29728176Javier Masías Carvajal DNI 40564713Jeremías GamboaDNI 10179158Jhonatan Segura Caballero DNI 41590381Jimena Ledgard DNI 43903525John Martínez Gonzáles DNI 40977578Jorge Alejandro Vargas Prado DNI 70023227Jorge Bedregal La Vera DNI 29539030Jorge Casilla LozanoDNI 41571451Jorge Chávez SilvaDNI 06900778Jorge Eduardo Benavides DNI 78728628-LJorge Frisancho HidalgoDNI 07866221Jorge Monteza Arredondo DNI 40055908Jorge Valenzuela Garcés DNI 08233474José Agustín Haya de la Torre DNI 40876352José Carlos AgüeroDNI 09778917José Carlos Yrigoyen DNI 10273153José de Piérola Pas. 425044049José Donayre Hoefken DNI 08185026José Gabriel ChuecaDNI 07263712José Lalupú Valladolid DNI 41494750José Luis Córdova León DNI 40355269José Luis Ramos Salinas DNI 29542523Joseph Zárate DNI 44478025Jossimar Cavalier DNI 45880718Juan A. Carrasco Huamán DNI 42913572Juan Carlos Méndez DNI 10341753Juan MacchiavelloDNI 07533328Juan Manuel ChávezDNI 10455548Juan Tomás Ramos Baca DNI 10683309Julio Barco Avalos DNI 47256166Julio César Vega DNI 10623269Julio Escalante Rojas DNI: 40662996Julio Isla Jiménez DNI 40695125Julio Villanueva ChangDNI 09319462Jull Antonio Casas Romero DNI 01322498Karen López BustamanteDNI 73051792Karina Pacheco Medrano DNI 23859197Katherine Estrada Aguirre DNI 09914776Katherine Medina Rondón DNI 72943048Katya AduiDNI 10287140Leda Rocío Quintana Rondón DNI 07484342Leslie Guevara Palacios DNI 46381626Lourdes Rojas Ríos DNI 42152475Lucero de Vivanco DNI 07803592Lucia Chuquillanqui Gonzales DNI 70277694Luis Enrique MendozaDNI 44388079Luis Fernando ChuecaDNI 08703717Luis Jochamowitz DNI 07819178Luis La Hoz DNI 06645204Luis Martín Cueva Chaman DNI 46959256Luis Pacho DNI 01309340Luis Yslas Prado DNI 06311771Lurgio Gavilán DNI 10760936Luz María Huayta Enriquez DNI 46158013Mabel Cáceres Calderón DNI 29271784Marcela Robles DNI 07001861Marco Antonio Quijano Miranda DNI 09457082Marco AvilésDNI 10678255Marco García FalcónDNI 07473584Marcos Vilca Jiménez DNI 29409148Mariana de AlthausDNI 06733433Mariela DreyfusDNI 07605386Mariella SalaDNI 10269791Mario Carazas Conde DNI 00797085Mario Pera BartraDNI 40987884Mario Suárez SimichDNI 06224058Mario Vargas LlosaDNI 06625243Martha Leticia Salas Pino DNI 71132573Martín Guerra MuenteDNI 07535897Martín Roldán Ruiz DNI 06773376Martín ZúñigaDNI 42202604Mateo Díaz Choza DNI 45972797Matilde Granados Requejo DNI 43863637Maurizio Medo Ferrero DNI 06026716Maynor Freyre Bustamante DNI 07250479Melissa Angermuller Zavala DNI 48491381Miguel Ángel Sanz Chung DNI 40243983Miguel IldefonsoDNI 07466249Miguel Lescano Tena. DNI 08455618Miguel RodríguezPas. 3537099Miguel Ruiz Effio DNI 07524759Myra Marthie Jara Toledo DNI 44375797Natalia Sánchez Loayza DNI 71903096Nataly Villena Vega DNI 23986025Nilo Tomaylla BernalDNI 06529760Noelia Juárez Paucar DNI 72022234Orlando Granda DNI 0663986Orlando Mazeyra Guillén DNI 40764299Pablo Landeo DNI 08817282Pablo Salazar CalderónDNI 10805822Paco MorenoDNI 10790162Patricia Alba DNI 08201922Paul Baudry DNI 43850080Paul Forsyth Tessey DNI 40250041Pedro Llosa Vélez DNI 10303428Percy Prado Salazar DNI 41590507Rafael Dumett Canales DNI 06419792Rafael Espinosa DNI 08261475Rafo LeónDNI 07732214Raúl Riebenbauer DNI 24344313DRaúl TolaDNI 10305859Rebeca Urbina Balbuena DNI 42107646Renato CisnerosDNI 10265879Renato Giovani Salas Gil DNI 42320390Renzo Porcile Doig DNI 46895855Ricardo AyllónDNI 32976057Ricardo SumalaviaDNI 25564248Robert Adrian Baca Oviedo DNI 44338376Rocío del Aguila Gracey DNI 45268233Rocío Silva Santisteban ManriqueDNI 07822730Rodolfo Suito Rizo PatrónDNI 07881388Rodrigo QuijanoDNI 07180206Róger Santivánez DNI 08104162Rosa Chávez YacilaDNI 45419868Rosalí León Ciliotta DNI 42575011Roxana Crisólogo Correa DNI 09133929Ruhuan Larry Huarca Llamoca DNI 44980758Sandra Campó Salinas DNI 41816616Sandra Suazo DNI 43857038Santiago RoncaglioloDNI 10264193Santiago Vera Cubas DNI 44749653Sarko Medina Hinojosa DNI 40067493Selenco Vega Jácome DNI 07976486Sergio Galarza PuenteDNI 10341313Sergio Gómez Reátegui DNI 10317114Sergio Sullca Condori DNI 23987281Sheila AlvaradoDNI 40484721Silvana Fabiola Reyes Vasallo DNI 42752417Susana Reisz DNI 08235164Tadeo Palacios ValverdeDNI 72493311Tania Castro Gonzales DNI 23953890Teresa Ruiz RosasDoc L74RMFVXJUrsula Alvarado Noblecilla DNI 40379400Vanessa Urquía Chávez DNI 72754159Víctor Ruiz VelazcoDNI 41211859Victor Vich Florez DNI 09389668Victoria Guerrero PeiranoDNI 09645644Walter LingánDNI 52352278Walter Luis Bedregal Paz DNI 02375450Wilfredo Ardito Vega DNI 06522399Wilfredo Lévano Luna VictoriaDNI 09868922Willard Díaz Cobarrubias DNI 29281472William Gonzalez Huanacune DNI 00511890William Rowe DNI 652 201 864Willy Gómez MigliaroDNI 08675986Wilver Moreno Tineo DNI 42982176Winston OrrilloDNI 06031515Zein ZorrillaDNI 10296584Con la información de la Mula.peCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi