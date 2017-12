/ 11:48.Lima, dic. 30. Congresistas de Fuerza Popular pidieron al Ministerio Público que publique la declaración completa que dio el empresario brasileño Marcelo Odebrecht en noviembre pasado, a un equipo de fiscales peruano. El medio de investigación IDL-Reporteros difundió las partes más significativas de la declaración que Marcelo Odebrecht dio a los fiscales peruanos en el interrogatorio realizado en Curitiba, Brasil. En el mencionado audio el exdirectivo de Odebrecht dijo que la constructora brasileña apoyó a Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Keiko Fujimori. El congresista Héctor Becerril demandó al Ministerio Público a publicar la declaración completa del interrogatorio realizado al empresario brasileño. "Por transparencia, exigimos que se haga pública la declaración completa. Basta de proteger corruptos", señaló en su cuenta en Twitter. Por su parte, la parlamentaria Luz Salgado señaló que el Ministerio Público debe exhibir el video completo de las declaraciones de Marcelo Odebrecht. En esa misma línea, la legisladora Úrsula Letona agregó que el Ministerio Público "por transparencia y por justicia" debe hacer públicas las declaraciones de Odebrecht en su totalidad. Keiko Fujimori La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también se pronunció a través de Twitter sobre la difusión de extractos del interrogatorio que fiscales peruanos realizaron en noviembre pasado. #QueNoTeConfundan Marcelo Odebrecht en mi caso especula, muestra intenciones pero no hechos. No me conoce, ni me dio dinero. Ante la pregunta: ¿Sabe si el pago fue realizado a ella? Respuesta contundente: No.- Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 30 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi