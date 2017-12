Las Fuerzas Aéreas de Israel atacaron posiciones del movimiento palestino Hamás en la Franja de Gaza y justificaron la acción como una respuesta al ataque realizado el viernes desde el enclave, informó el servicio de prensa del Ejército israelí."En respuesta al bombardeo efectuado el viernes contra las localidades de Shaar Hanegev y Sdot Negev en el sur de Israel, los cazas de la Fuerza Aérea Israelí atacaron hoy por la tarde un puesto de observación de la organización terrorista Hamás en el sur de la Franja de Gaza", dice el comunicado.Today, in response to the rockets launched yesterday at Sha'ar HaNegev & Sdot Negev regional councils in southern Israel, the IAF targeted a Hamas observation post in southern Gaza. The IDF holds Hamas accountable for the situation & its consequences— IDF (@IDFSpokesperson) 30 de diciembre de 2017.

