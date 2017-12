/ 20:35.Lima, dic. 30. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, negó que sea el responsable de una filtración del audio con declaraciones de Marcelo Odebrecht y aclaró que no tiene en su poder copia alguna, informó hoy el Ministerio Público. " El titular del Ministerio Público descarta que sea responsable de una filtración e indica que ha solicitado un informe al fiscal Pérez para conocer los mecanismos de custodia de seguridad de dicho material que se encuentra en proceso de transcripción y traducción", informó la fiscalía en su cuenta de Twitter. #URGENTE El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, no ha tenido ni tiene en su poder copia alguna del audio correspondiente a la declaración de Marcelo #Odebrecht tomado en Brasil por el fiscal José Domingo Pérez. Audio le fue entregado apenas llegó a Lima. (1/2) pic.twitter.com/C1TPYZiS5u- Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 31 de diciembre de 2017 Precisamente, el medio de investigación IDL-Reporteros difundió las partes más significativas de la declaración que Marcelo Odebrecht dio a los fiscales peruanos en el interrogatorio realizado en Curitiba, Brasil. En el mencionado audio e l exdirectivo de Odebrecht dijo que la constructora brasileña apoyó a Alejandro Toledo, Alan García, Keiko Fujimori y Ollanta Humala. "El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, no ha tenido ni tiene en su poder copia alguna del audio correspondiente a la declaración de Marcelo Odebrecht tomado en Brasil por el fiscal José Domingo Pérez. El audio le fue entregado apenas llegó a Lima", informó el Ministerio Público. #URGENTE El titular del Ministerio Público descarta que sea responsable de una filtración e indica que ha solicitado un informe al fiscal Pérez para conocer los mecanismos de custodia de seguridad de dicho material que se encuentra en proceso de transcripción y traducción. (2/2) pic.twitter.com/DqF4JAca0Z- Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 31 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi