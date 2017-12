© Francisco Velasquez

El 70% de las compañías no considera urgente planificar la búsqueda de un relevo.La familia es un concepto de amplias evocaciones, desde el amor del hogar hasta las prácticas mafiosas. En muchas ocasiones, los lazos familiares se mezclan con los profesionales al iniciar o heredar un proyecto empresarial.En estos casos, el peso de los apellidos es el peso del negocio, y éste puede verse afectado, para bien o para mal, por las relaciones en el seno familiar.Uno de los momentos más delicados y decisivos para una de estas empresas es cuando su máximo responsable (sea el fundador o el heredero) decide dar un paso a un lado y elegir sucesor.¿Qué hacer? ¿Buscarlo dentro o fuera de la empresa? ¿Dentro o fuera del sector? Muchas compañías adolecen de falta de estrategia para realizar el relevo y hallar a un nuevo CEO."Pese a que la empresa familiar es consciente de la importancia de la sucesión, la mayoría de compañías no cotizadas no dispone de un plan a medio plazo", asegura Ramón Pueyo, socio responsable de Empresa Familiar de KPMG y uno de los autores de un informe sobre la materia elaborado junto con el IESE y Russell Reynolds.Según el estudio, si bien el 70% de las empresas familiares admite haber tratado este asunto en el último año, sólo el 32% lo considera una cuestión de máxima importancia, y el 75% no se ha lanzado a investigar el mercado para buscar candidatos en caso de necesitar un relevo."Hacer una sucesión precipitada puede poner en riesgo la supervivencia de la empresa", alerta KPMG

