La Audiencia Provincial de Alicante impuso a una mujer que injurió a su ex marido a estar localizable permanentemente, lo que implica no poder salir de su domicilio.La Audiencia Provincial de Alicante condenó a una mujer a pagar una multa de 300 euros y a cinco días de localización permanente, lo que significa no poder salir del domicilio, por un caso de injurias a través de las redes sociales En caso de abandonar esta suerte de arresto domiciliario, la condenada podía incurrir en un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial, de lo que podía haber derivado pena de prisión.La resolución calificaba de insultante el mensaje que ésta colgó en Facebook llamando a su exmarido "hipócrita", puesto que mientras el hijo de ambos "estaba en el hospital ingresado, él se estaba acostando con otra mujer ".La sección primera de la Audiencia Provincial alicantina añadía en su fallo que además del contenido ofensivo, la gravedad de este mensaje radicaba "en su exposición a los usuarios de Facebook , con la concurrencia de amistades, compañeros de trabajo y, sobre todo, familiares que tanto el denunciante como la denunciada tienen en común, tras haber mantenido una relación conyugal".

