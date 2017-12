/ Tras la difusión de un audio del interrogatorio a Marcelo Odebrecht , el Ministerio Público aclaró la situación utilizando su cuenta de Twitter. Como se recuerda, el material que por cierto, fue difundido a través del portal IDL Reporteros , se escucha al exdirector de constructora brasileña aceptar que apoyaron a Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Keiko Fujimori.MINISTERIO PÚBLICO En su defensa, el Ministerio Público publicó dos tuits de carácter urgente donde aclara la situación y niega la participación del fiscal Sánchez. "El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, no ha tenido ni tiene en su poder copia alguna del audio correspondiente a la declaración de Marcelo #Odebrecht tomado en Brasil por el fiscal José Domingo Pérez. Audio le fue entregado apenas llegó a Lima" , aclararon.Más adelante siguieron, "El titular del Ministerio Público descarta que sea responsable de una filtración e indica que ha solicitado un informe al fiscal Pérez para conocer los mecanismos de custodia de seguridad de dicho material que se encuentra en proceso de transcripción y traducción" , indicó el ministerio.FUERZA POPULAR A través de las redes sociales , los congresistas fujimoristas exigieron que se publique en su totalidad el interrogatorio al exdirector de constructora brasileña, para evitar una supuesta manipulación de las confesiones de Odebrecht a los fiscales peruanos y brasileños en la sede de la Policía Federal de Curitiba.Por su parte, el congresista Héctor Becerril a través de su cuenta de Twitter dijo: "¿Que fiscal tiene la información reservada de las declaraciones de Odebrecht que fue filtrada editada a la prensa?José Domingo Pérez¿Y porq Fiscalía Suprema de Control interno no investiga?¿y porq P.Sánchez está mudo?Todos juegan en pared p demoler a unos y proteger a otros" , señaló.Por otro lado, la ex presidenta del Congreso se expresó: "El Ministerio Público debe exhibir el video completo de las declaraciones de Odebrecht, IDL no puede ser privilegiado y entregar sólo lo que edita" , precisó Luz Salgado.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi