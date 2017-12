© Francisco Velasquez

El cobalto ha sido la materia prima del año, impulsado por la demanda del vehículo eléctrico que utiliza el metal en sus baterías.El auge del cobalto por el coche eléctrico El precio del mineral ha subido más de un 120%, lo que ha provocado un repunte del precio de las acciones de sus mayores productores, Glencore y China Molybdenum. Esto ha hecho que los fabricantes de coches se peleen por garantizar el suministro, a medida que todos ellos aumentan la producción de vehículos eléctricos.En septiembre, Volkswagen inició un proceso de licitación para asegurarse el suministro de cobalto durante cinco años a un precio fijo.Esto ha indignado a empresas como Glencore, cuyo consejero delegado Ivan Glasenberg, aseguró que no hace acuerdos a precios fijos.A la escasez de cobalto se suman las compras de reservas de los inversores, convencidos de que los precios seguirán subiendo.Cobalt 27, que cotiza en la bolsa de Canadá, acumula 2.800 toneladas del metal, a un valor de 209 millones de dólares según el precio actual.Más de la mitad del cobalto del mundo proviene de la República del Congo. El metal se extrae en algunos casos a mano por mineros artesanales.La caída de la red 'Enigma' Un grupo de acciones interconectadas y de pequeña capitalización que cotiza en la Bolsa de Hong Kong registró un inexplicable derrumbe de precios.La red de empresas, conocida como Enigma fue objeto de estudio después de que sus acciones se desplomaran en un día de junio, perdiendo 6.000 millones de dólares de capitalización de mercado.Las empresas implicadas son de lo más diverso, desde un fabricante de paraguas hasta agentes bursátiles.Según datos de Markit, los inversores habían tomado posiciones cortas sobre algunas empresas de Enigma antes del desplome de finales de junio.Los inversores que, en cambio, han adoptado posiciones largas en otras acciones de la red Enigma esperando que se produzca una recuperación desde la debacle del verano pasado no han tenido buenas noticias por el momento.Fondos soberanos: Portugal Portugal ha sido el gran ganador de la presión que han sufrido los diferenciales de la eurozona, a medida que el mercado de bonos reacciona a la mejora del rendimiento económico de la eurozona.El país empezó 2017 con una rentabilidad de los bonos a diez años del 3,7% y lo acaba con un 1,84%.El diferencial frente a su país vecino, España, se ha reducido y se sitúa en sólo 36 puntos básicos en el caso de la deuda a diez años, dato que contrasta con los 235 puntos básicos registrados a principios de año.Los inversores en bonos de Portugal terminaron bien el año después de que la agencia de ráting Fitch recuperara el estatus de grado de inversión para el país.Ahora que dos de las principales agencias de calificación han elevado a Portugal a grado de inversión, la deuda del país es más atractiva para su inclusión en los grandes índices, algo que podría provocar más compras por parte de los inversores que hacen un seguimiento de los índices.Creyentes del bitcoin. Las criptomonedas como activos de valor son todo lo contrario a lo visto en cualquier mercado bursátil de la era moderna.El bitcoin es la más conocida de varias monedas digitales cuyo valor se ha multiplicado este año.El bitcoin ha pasado de 950 a 16.620 dólares; Ethereum de 8 a 600 dólares; Litecoin de 4,5 a 324 dólares y Dash de 11 a 821 dólares, según Coinmarketcap.com.Los precios cayeron en navidad antes de recuperarse, pero continuarán siendo volátiles. Basadas en la cadena de bloques, o blockchain - una tecnología revolucionaria- ha habido olas de inversiones privadas.Con características diferentes, Bitcoin y Litecoin se consideran alternativas a las de los bancos centrales, mientras Ethereum es "cripto-combustible" para el crecimiento del sector.Wall Street no ha podido seguir ignorando el asunto. CME Group y Cboe Global Markets han lanzado contratos de futuros vinculados a los precios de las bitcoin.

