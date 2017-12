Levantamento ?Top Thirty Global Media Owners? apresenta as 30 maiores companhias de mídia do mundo por receita. A supremacia de Google Facebook na canalização dos gastos com publicidade ganhou números atualizados nesta semana.Um estudo publicado pela Zenith Optimedia mostrou que as duas empresas atraíram juntas 20% dos investimentos dos anunciantes no mundo em 2016.O crescimento é espantoso e praticamente dobrou em cinco anos, já que em 2012 o índice de ambos era de 10,6%.O levantamento ?Top Thirty Global Media Owners? apresenta as 30 maiores companhias de mídia do mundo por receita.O primeiro lugar ficou com o Google (por meio da holding Alphabet), que atraiu US$ 79,4 bilhões em verba publicitária em 2016. A segunda colocação é do Facebook , que recebeu investimentos de US$ 26,9 bilhões, seguido de Comcast (empresa americana de TV a cabo, internet e telefone), com US$ 12,9 bilhões.O relatório também apresentou as empresas que mais cresceram no quesito verba de mídia no período. O primeiro lugar ficou com o Twitter (734%), seguido de Tencent (697%) e Facebook (528%).Confira o ranking das empresas de mídia que mais receberam investimento:1 Alphabet3 Comcast4 Baidu5 The Walt Disney Company6 21st Century Fox7 CBS Corporation8 iHeartMedia Inc.10 Bertelsmann11 Viacom12 Time Warner13 Yahoo14 Tencent15 Hearst16 Advance Publications17 JCDecaux18 News Corporation19 Grupo Globo20 CCTV21 Verizon22 Mediaset23 Discovery Communications24 TEGNA25 ITV26 ProSiebenSat.1 Group27 Sinclair Broadcast Group28 Axel Springer29 Scripps Networks Interactive30 Twitter

