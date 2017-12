© Francisco Velasquez

Las temperaturas mundiales podrían aumentar un 15 por ciento más que lo esperado este siglo , lo que obligaría a los gobiernos a realizar recortes más profundos a las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global, dijeron el miércoles científicos.Las temperaturas promedio de la superficie podrían aumentar hasta 0.5 grados centígrados más que lo previsto anteriormente para el 2100 en los escenarios más negativos, según un estudio basado en una revisión de los modelos científicos de cómo funciona el sistema climático .El reporte examinó modelos científicos existentes de cómo la energía del Sol alcanza a la Tierra y cómo parte de ella rebota al espacio desde las nubes y la superficie del planeta. Las simulaciones, basadas en más años de observaciones satelitales, ayudan a entender el clima y realizar predicciones sobre temperaturas.Bajo un escenario pesimista, en el que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando hasta 2100, las temperaturas podrían subir en 4.8 grados centígrados frente a 4.3 grados centígrados estimados por un panel de expertos de la ONU en 2014 , dijeron los científicos.El calor adicional haría más difícil que se logren las metas fijadas en 2015 por casi 200 países para limitar el incremento de las temperaturas a "mucho menos" que 2 grados centígrados por sobre los niveles de la época preindustrial para evitar sequías, olas de calor y tormentas más poderosas."Nuestros resultados sugieren que lograr cualquier meta de estabilización de las temperaturas globales requerirá de reducciones más profundas a las emisiones de gas de efecto invernadero que las calculadas previamente", escribieron los autores Patrick Brown y Ken Caldeira del Carnegie Institution for Science en la revista Nature.ONU dice que los actuales compromisos de los gobiernos para limitar las emisiones son demasiado bajos para lograr las metas fijadas por el Acuerdo de París de 2015 y dejan al mundo rumbo a un calentamiento de más de 3 grados centígrados.William Collins, profesor de meteorología de la Universidad de Reading y quien no participó en el estudio publicado este miércoles, dijo que se trata de un "avance sustancial". " Ahora estamos más seguros sobre el clima futuro, pero la mala noticia es que será más cálido de lo que pensábamos ", escribió en un comentario.Tus papas fritas podrían ayudar a combatir el cambio climático El café no sólo te despierta, también puede salvar a los cultivos México, séptimo país con más pérdidas económicas por desastres climáticos.

