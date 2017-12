/ Londres , Reino Unido.-El Mánchester United no pasó del empate sin goles en casa ante el Southampton (13º) y cede la segunda posición en la Premier League a un Chelsea que goleó al Stoke City (15º) por 5-0, este sábado en la 21ª jornada del campeonato inglés.Es el tercer empate consecutivo de un United impotente ofensivamente ante un Southampton que contó con algunas buenas ocasiones para llevarse un botín mayor de Old Trafford, aunque el arquero español David de Gea se encargó de evitarlo.El equipo de José Mourinho se quedó sin su delantero titular, el belga Romelu Lukaku, evacuado en camilla tras recibir un fuerte golpe en la cabeza a los 10 minutos de juego, y los Red Devils parecieron quedarse sin pólvora.“Cuando ves a un jugador dejar la cancha como él lo ha hecho, normalmente son dos partidos por lo menos”, declaró el entrenador del United José Mourinho sobre las posibilidades de su delantero de volver a jugar pronto.Mourinho también reveló que el sueco Zlatan Ibrahimovic , que jugó el pasado martes su primer partido de titular tras su larga lesión de rodilla “estará un mes fuera” de las canchas.El técnico portugués, tal como ha hecho últimamente, se quejó también de la falta de acierto de sus jugadores y de la actuación arbitral: “Fallamos ocasiones fáciles y estoy realmente enojado porque deberían habernos pitado un penal”.El sustituto de Lukaku, el joven Marcus Rushford, tuvo las dos mejores ocasiones para marcar (minutos 27 y 44), pero falló ante el arquero rival.De Gea, por su parte, salvó un punto para el United con dos grandes intervenciones, la primera a disparo de James Ward-Prowse (7) y la segunda con una parada de reflejos ante el irlandés Shane Long (50).Doblete y lesión de Salah Antes, el Chelsea había goleado fácilmente al Stoke con tantos del alemán Antonio Rüdiger (3), Danny Drinkwater (9), del español Pedro Rodríguez (23), del brasileño Willian (73 penal) y del italiano Davide Zappacosta (88).Con esos tres puntos obtenidos ante el Stoke (14º), el vigente campeón de la Premier League suma 45 puntos, uno más que el United.El Chelsea, no obstante, está a 13 puntos del líder del campeonato, el Mánchester City, que el domingo se desplazará a la cancha del Crystal Palace (17º), donde intentará igualar el récord de partidos ganados de manera consecutiva (19) que tiene desde 2014 el Bayern de Múnich… entrenado por Pep Guardiola, actual técnico Citizen.El peligro para el United no solo es el Chelsea, sino que el Liverpool se ha colocado a solo tres puntos después de ganar por 2-1 al Leicester con doblete de su delantero egipcio Mohamed Salah, que abandonó el terreno de juego en el minuto 83 cojeando “y eso no es un buen signo”, admitió su técnico Jurgen Klopp.Salah suma 17 goles esta temporada en la liga inglesa y se coloca a solo uno del máximo goleador de la Premier Harry Kane.El delantero internacional del Tottenham tendrá la ocasión de ampliar sus guarismos la próxima semana contra el Swansea al martes y el West Ham el jueves. De conseguir sendas victorias, los Spurs (5º con 37 puntos) se mantendrán en el grupo cabecero de la Premier, lo mismo que el Arsenal (6ª con los mismos puntos) si el domingo derrota al colista West Bromwich.En el resto de partidos del sábado, el Swansea dio la sorpresa al imponerse en la cancha del Watford (10º) por 2-1 y abandona el puesto de colista, mientras que el Bournemouth (13º) también se alejó de los puestos de descensos después de ganar al Everton (9º) por 2-1. Finalmente, Hudderfield (11º)-Burnley (7º)y Newcastle (16º)-Brighton (12º) finalizaron con dos empates sin goles.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi