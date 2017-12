/ Roma , Italia.-La cabeza de la Serie A italiana se rompe, con una Juventus que parece ser la única de aguantar el ritmo del líder Nápoles, gracias a un doblete de Paulo Dybala, mientras que Inter, Roma y Lazio no pasaron del empate en la 19ª jornada del campeonato italiano.Tras los resultados de esta jornada, el Nápoles, que venció el viernes al Crotone (1-0), es líder con 48 puntos, por los 44 de la Juventus.Inter, que empató sin goles con la Lazio, suma 41 puntos, por los 39 de la Roma, que tampoco pasó del empate ante el modesto Sassuolo, y los 37 del equipo lazial.En Verona, en una plaza en la que la Juventus no ganaba desde 2001, Dybala regresó al equipo titular tras tres partidos como suplente y el argentino se reivindicó con un doblete.El francés Blaise Matuidi puso por delante en el primer tiempo (6) a la Juventus, pero el partido se complicó para los blanquinegros cuando el uruguayo Martín Cáceres empató a la hora de juego, cuando recuperó la pelota en la zona de tres cuartos y se sacó un derechazo para marcar a su exequipo.Fue entonces cuando apareció La Joya, que en solo cinco minutos anotó dos tantos para sentenciar el partido (72 y 77), con dos remates parecidos, con la derecha y cayendo al suelo, el primero a centro del suizo Stephan Lichtsteiner y el segundo en jugada individual.“Todos sabemos que no fue un buen partido”, admitió el técnico juventino Massimiliano Allegri.“Pusimos en peligro la victoria tras un fuerte comienzo, pero bajamos el ritmo, cometimos demasiados errores, perdimos el balón repetidamente y tenemos que mejorar todo eso”, añadió.Sobre el rendimiento de Dybala, Allegri declaró: “Era importante para Paulo marcar de nuevo. Estaba en un momento delicado donde las cosas no le estaban saliendo demasiado bien”.Antes, la Roma, cuarta clasificada de la Serie A, cerró el año 2017 con un decepcionante empate en casa ante el Sassuolo (14º).Empates de Roma, Inter y Lazio Lorenzo Pellegrini consiguió adelantar a la Roma en el Olímpico, en el minuto 31, con un tiro cruzado tras recibir un pase en corto de su compañero bosnio Edin Dzeko.El Sassuolo logró el empate definitivo en el 78, con un remate de cabeza de Simone Missiroli a centro de Federico Peluso.Entre los equipos que pelean por los puestos europeos, la Sampdoria (6ª) defendió con mucho sufrimiento su lugar en la zona de Europa League, imponiéndose a la SPAL de Ferrara (17ª) por 2-0, con dos tantos del veterano Fabio Quagliarella en el descuento final.Amplió así a 3 puntos su ventaja sobre la Fiorentina (7ª), que había empatado 1-1 en casa con un Milan (11º) en apuros, en un partido disputado en el turno matinal.Los ‘rossoneri’ estuvieron cerca de sufrir una nueva derrota, cuando el argentino Gio Simeone puso delante al equipo de Florencia en el minuto 71, con un remate de cabeza a centro de Cristiano Biraghi.Apenas tres minutos más tarde, el turco Hakan Calhanoglu aprovechó un balón perdido en el área tras un rechace del arquero para poner el 1-1 definitivo y permitir respirar de alivio a su entrenador Gennaro Gattuso.El mejor jugador del Milan en la ciudad toscana fue el arquero Gianluigi Donnarumma, muy ajetreado en su partido 100 con el equipo y gran artífice de que lo suyos no resultaran goleados.El Udinese se puso octavo con su triunfo 2-1 en Bolonia (12º), mientras que el Atalanta (9º) decepcionó cayendo en casa 2-1 contra el Cagliari (15º). El Torino (10º) no pasó del empate sin goles en casa ante el Génova (16º).En la zona baja, el Benevento, que hasta ahora había logrado apenas un punto en dieciocho jornadas, consiguió por fin la primera victoria de su historia en la Serie A, al derrotar 1-0 al Chievo (13º). Ahora con 4 puntos, el objetivo de la permanencia sigue estando lejos del equipo de Campania, que está a 11 puntos de los puestos de salvación.El viernes, el Nápoles se aseguró terminar el año como líder de la Serie A, tras ganar 1-0 en el campo del Crotone (18º), con un tanto del eslovaco Marek Hamsik.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi