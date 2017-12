© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

CIUDAD DE MÉXICO.- El precandidato de la coalición ?Meade Ciudadano por México? le apostará al voto de las mujer es para ganar las elecciones de 2018.José Antonio Meade solicitó en su primera presentación de precampaña, que las mujer es ?lo hicieran su candidato?, y prometió que podrían vivir una vida libre de violencia.En sus últimos actos con la militancia del partido prometió también que se castigará a ?quienes les falten el respeto?.Al inicio de sus recorridos para solicitar el voto a favor de los delegados priistas, también ha hecho propuestas específicas para este sector, dijo que ?es la hora de las mujer es y las niñas: piso parejo en oportunidades y protección efectiva de sus derechos. Las mujer es serán las protagonistas centrales de nuestro crecimiento?.Hilda Flores, presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (Onmpri), adelantó que ya se tiene listo ?un ejército? para que apoye al exsecretario de Hacienda.?Las mujer es vamos a estar trabajando con Meade , vamos a recorrer calles, vamos a tocar puertas, vamos a abanderar candidaturas para ganar y para arrasar la elección de 2018, las mujer es no solamente estamos al lado de Meade desde ahora, sino que vamos a estar hasta el último día de su gobierno, porque tenemos claro que vamos a ganar la Presidencia de la República?, dijo.El PRI es uno de los partidos que tienen más militantes mujer es. De acuerdo con cifras oficiales, el total de sus afiliadas es de dos millones 251 mil; es decir, 52 por ciento del total de sus militantes.Flores Escalera explicó también que ?las mujer es en el PRI están trabajando en todo momento y son un activo fundamental, particularmente con la gran estructura que tiene nuestro partido.El PRI ha dado muestras claras de compromiso con las causas de las mujer es, lo demostramos en la pasada asamblea general, somos el único partido que sus documentos básicos tienen visibilizadas a las mujer es.Es el único partido con una escuela nacional de mujer es, que la apuesta es elevar la preparación de sus mujer es y es uno de los principales activos para el precandidato José Antonio Meade ?.Dijo también que respetarán los tiempos electorales, pero están preparadas desde hace mucho tiempo como una estructura política.?Estamos respetando los tiempos electorales, el calendario electoral y estamos preparadas desde hace mucho tiempo.Somos un partido con una gran estructura, llegó la oportunidad de participar igual que los hombres en política gracias a la reforma del presidente Enrique Peña Nieto, porque no sólo queremos quedarnos en candidaturas queremos también gobernar?.Comentó también que José Antonio Meade es el mejor perfil como candidato y que por eso lo van a apoyar.?Es un hombre profundamente sensible a la causa de las mujer es, Con él en Hacienda, llegó una subsecretaria a ocupar el lugar después de más de 200 años.En su mensaje ha sido claro que busca también el empoderamiento económico?.Crece violencia en estados del Frente, asegura Meade Meade se reúne con el gobernador de Jalisco Buscará Meade voto de maestros; Panal le da 336 mil.

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez Venezuela

Instagram: Musicólogo Francisco Velasquez Petropiar ||PDVSA//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi