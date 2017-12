Respaldado por la formidable maquinaria electoral del PRI, Meade podría ser imparable en la elección para la presidencia de México en 2018, pronosticó en un artículo el diario británico Financial Times.En la publicación titulada ' Forecasting the world in 2018 ', el rotativo indicó que el precandidato por el PRI a la presidencia sería el vencedor.El artículo está firmado por la periodista Jude Webber, quien considera a López Obrador como el principal contendiente de Meade para la jornada electoral del año venidero.Forecasting the world in 2018 https://t.co/sa4YuU2XFA? Financial Times (@FT) 29 de diciembre de 2017 En el artículo también se habla de la posibilidad de que las reformas de Trump se cumplan y del futuro de Theresa May en la Gran Bretaña, incluso sobre las predicciones del bitcoin, entre otros temas relevantes de diversos países de Europa y Asia.Tras la publicación del texto, algunos usuarios en Twitter criticaron el pronóstico, recordando que fue el mismo diario el que pronosticó la victoria de Clinton en la elección de 2016 y un supuesto fracaso del Brexit.El Financial Times fue el mismo que pronosticó el triunfo de Hillary Clinton, el fracaso del Brexit, el que dijo que Dilma Rousseff no sería destituída, el mismo que dijo que Bélgica ganaría la Eurocopa 2016 (fue Portugal) y ahora pronostica que Meade y el PRI ganarán en 2018.? FAFHOO (@Fafhoo) 30 de diciembre de 2017 Qué credibilidad tiene un periodista que se pone hacer pronósticos?Financial Times pronosticó el triunfó de Clinton y ahora Trump es presidente. Ustedes dirán? Hergo (@hergo0) 30 de diciembre de 2017 Anaya revira: la violencia es culpa del gobierno Siendo mayoría en el PRI, Meade apuesta por el voto de la mujer

