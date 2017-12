Desde hace algunos años, las redes sociales llegaron para revolucionar la manera de comunicarnos, con el pasar del tiempo estas se han ido apoderando de los ciudadanos desde distintas partes del planetaComo la mayoría de las cosas, estas traen consigo ventajas y desventajas , pueden permitir que personas se acerquen o se alejen. Gracias a estas podemos comunicarnos a cualquier hora del día con una persona que este a cientos de kilómetros de distancia, pero también pueden aislar a las que estén más cerca.Son distintas las finalidades que comparten las distintas redes sociales , es decir, pueden utilizarse profesionalmente para el ocio y hasta para buscar pareja, todas cumpliendo con las distintas necesidades que requiera un ser humano: socializarse, estar en contacto con demás personas.Debido a la situación social, política y económica que se vive hoy día en Venezuela , han sido muchos los que han optado por irse a otros países en busca de oportunidades, lo que representa una larga separación de sus seres queridos.En la temporada decembrina estamos acostumbrados a reunirnos para celebrar la llegada del Niño Jesús y del año nuevo. Las hallacas , el amigo secreto y otros eventos navideños se convertían en la excusa perfecta para estar entre familia y amigos. Tras las separaciones, las redes sociales han sido el canal más viable para que de alguna u otra manera, puedan sentirse en contacto "directo" con nuestros seres queridos.Instagram, Facebook , Skype y Whatssap son los canales más comunes para llevar a cabo este tipo de encuentro.Tal es el caso de Pablo Hernández, quien reside desde hace un par de años en Carolina del Norte, Estados Unidos. Pablo nos comentó que los videos llamados han sido para él uno de los mejores inventos que han podido desarrollar debido a que gracias a este tipo de aplicaciones se puede comunicar constantemente con su familia."Los primeros años que estuve fuera de mi país se me complicaba mucho comunicarme, las llamadas siempre se colapsaban, ahora tengo la facilidad de hablar y hasta ver cómo están en el momento que deseo", expresó.A su vez, Wileisy Solano residente en Ecuador, expresó que a pesar de que nada se compara con el calor familiar, las redes sociales han permitido que los encuentros sean más emotivos."Salí de mi país semanas antes de que llegara la navidad, era una de las cosas que más me rodeaba en la mente, el pensar que no iba a estar ni ver a mi familia en año nuevo, pero considero que esta es la ventaja más provechosa que se le puede sacar a las redes sociales hoy en día", señaló.La facilidad de su uso ha permitido que desde los más pequeños hasta los más grandes puedan crear sus usuarios e interactuar con sus amigos o familiares más lejanos.En una entrevista realizada a Luis Carlos Díaz, experto en redes sociales , afirma que a diferencia del envío de cartas –una de las opciones que había hace décadas- las redes sociales o las plataformas digitales te platean otra cosa."No solamente comunicarse con alguien de afuera sino que ahora también cada uno de nosotros tiene una red social que va contando su vida, y también puedes ver la vida del otro. Esto es un giro importante, ya que no se trata solamente de que la madre pregunte a su hijo ¿Cómo estás?, ¿Qué estás haciendo?, pues las redes sociales ya muestra su día a día, su cotidianidad, su paisaje, lo que come y lo que hace, y es así como esto le permite a la familia acompañarlo y ser parte de esa experiencia.Ya no es la carta que llega cada mes, sino que puede comentarle en tiempo real o decir si le gusta o no. Hay una distancia física y geográfica pero en realidad las redes te hacen ser absolutamente inmediatos y creo que lo más importante es cotidiano", finalizó.2017-12-30Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi