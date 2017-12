/ ¿Te atreverías a probar una empanada de pisca andina, erizo o asado negro? En La Empanadería, en Isla de Margarita, podrás disfrutar de rellenos y combinaciones únicas A penas llegas a la Isla de Margarita es probable que lo primero que te venga a la mente es poder ir a la playa para comerte una empanada, tamaño XL, enchumbada de aceite. Sin embargo, desde julio de este año, Enrique Valerio junto con su familia, le ofrecen a los visitantes y locales de la isla, deliciosas, crujientes y variadas empanadas que difícilmente puedes encontrar en la playa.Enrique Valerio, margariteño hasta en la forma de caminar, tenía una tradición familiar que lo llevó a querer montar una venta de empanadas con un toque particular. Anteriormente, él y su esposa se encargaban de las cantinas de algunos colegios de Margarita. Por lo tanto, tenían cierta experiencia en lo referente a la logística y la atención."Mi abuela materna nos reunía a todos para regalarnos empanadas como muestra de amor. Yo quise trasmitir esa tradición que veía como algo normal a las demás personas".De esta manera, surgió La Empanadería, un negocio familiar ubicado en un pequeño local de La Asunción. Usualmente, las personas piden en la playa como máximo dos empanadas pero aquí la idea es probar los diferentes rellenos que se elaboran con productos 100% margariteños. Mientras más prueben, mejor será la experiencia.Dentro de su menú han tenido 25 sabores que se multiplican a medida que cada cliente realiza las combinaciones que desea. A su vez, el menú varía según la temporada y los ingredientes que se consigan porque todos los productos con los que trabajan son de producción local."Hemos tenido empanadas de hueva de pescado y de erizo cuando es temporada de cada una. También, en una oportunidad, un cliente nos sugirió la idea de preparar una de pisca andina y lo hicimos".Las empanadas de La Empanadería son de buen tamaño sin alcanzar la longitud de las de la playa, no se quiebran y tienen abundante relleno. Dentro del local, puedes acompañarla con una malta helada o con un jugo de piña con hierbabuena, característico y único del lugar.Como proyecto a corto plazo, Enrique compartió que quieren preparar guisos para llevar. También se plantean que, para el primer semestre del 2018, abran otra "empanadería" y se ofrezca el servicio "La Empanadería Express" para eventos y fiestas.Coordenadas para una empanada margariteña bien rellenaDirección: Calle Giradot con calle La Noria, La Asunción, Isla de Margarita. Horario: De lunes a domingo de 7:00 A.M. a 12:00 M. Instagram: @laempanaderia1607Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi