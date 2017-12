/ El empresario brasileño Marcelo Odebrecht confirmó ante fiscales peruanos que financió las campañas de políticos de la oposición venezolana aunque no especificó nombres, según unos audios publicados y transcritos por un portal peruano.E n los audios publicados el viernes por el portal IDL-Reporteros, dedicado al periodismo de investigación, el jefe de la constructora que lleva su nombre reveló que el financiamiento a la oposición era una política que impulsaba en Venezuela , y que quería seguirla en Perú.Los audios provienen de unas declaraciones que ofreció en noviembre el magnate de la construcción a un equipo de fiscales peruanos en Curitiba (Brasil), en la que afirmó que “con certeza” su empresa financió a políticos peruanos como Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.Al referirse a Fujimori, líder de la oposición de Perú e hija del indultado expresidente Alberto Fujimori, Odebrecht sostuvo que le dijo a su entonces representante en Perú, Jorge Barata, “que apoye más a Keiko para hacer el mismo proceso de Venezuela ”.“Y puse lo de Venezuela (como ejemplo), porque nosotros hacíamos eso en Venezuela . La manera de evitar a la oposición, era justamente atender sus necesidades en campaña. Entonces fue ese tipo de conversación”, acotó.La política implementada por Odebrecht era financiar las campañas de políticos de la oposición, “incluso sabiendo que no iban a ganar”, explicó el empresario al intentar explicar cómo su empresa se blindaba para evitar eventuales “problemas” en países donde tenía importantes contratos.“Nuestra intención era la de apoyar. A muchos candidatos de oposición, incluso sabiendo que no iban a ser elegidos, los apoyábamos de alguna manera. Porque la oposición también puede crear problemas. Una manera de crear una red es apoyar”, precisó.En una parte de las declaraciones, Odebrecht recordó una conversación con Barata sobre la necesidad de financiar al entonces candidato presidencial Ollanta Humala, quien era visto como un político anti-mercado que no iba a ganar las presidenciales.Humala terminó terminó ganando esas elecciones en 2011.“Barata tenía la percepción de que (Humala) iba a perder. Y Barata no quería desgastar, porque era visto como anti-mercado y que iba a perder. Y ahí mencioné lo de Venezuela , le dije que apoye a los candidatos de oposición para crear una red”.En los audios publicados, Odebrecht no revela nombres de políticos de la oposición financiados por la constructora en Venezuela , el país fuera de Brasil donde la empresa pagó el monto más alto de sobornos en América Latina, según documentos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.Las revelaciones del empresario se conocen a horas que inicie el 2018, año electoral en Venezuela , donde la alianza Mesa de la Unidad anunció que el lanzamiento de un candidato único para hacer frente a la candidatura del presidente Nicolás Maduro Voceros del chavismo han acusado al exgobernador del céntrico estado Miranda, Henrique Capriles, de haber recibido financiamiento por parte de la constructora brasileña. Esto ha sido negado rotundamente por el dirigente del opositor Primero Justicia.Luisa Ortega Díaz, la fiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente integrada exclusivamente por adeptos a Nicolás Maduro , acusó directamente al jefe de Estado y al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, de haber recibido millonarios sobornos de Odebrecht.Euzenando Prazeres de Azevedo, quien fue presidente de Odebrecht en Venezuela , aseguró haber entregado 35 millones de dólares a la campaña Maduro , según un vídeo difundido por Ortega Díaz en octubre pasado.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi