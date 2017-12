/ Las estrellas de Hollywood Catherine Zeta-Jones  y Michael Douglas  han decidido tomarse un descanso y recorrer junto con sus dos hijos, Carys  y Dylan , el continente asiático. En las últimas dos semanas han visitado India, Camboya y Tailandia y han compartido su experiencia a través de las redes sociales El recorrido de la familia comenzó en la India, donde visitaron el Taj Mahal , una de las siete maravillas del mundo moderno, reseña Hola! .  "En el Taj Mahal con las otras tres maravillas del mundo de mi vida", expresó la actriz junto a la fotografía que compartió en su cuenta oficial de Instagram.At the Taj Mahal with the three other "Wonders of the World" in my life❤️Una publicación compartida de Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) el Dic 19, 2017 at 5:39 PSTAdemás de las bellas postales junto a su esposo e hijos, Catherine subió otras fotos y videos de su recorrido por aquel país asiático, donde daba muestra de la vida diaria de sus habitantes.Life in the city. The colors, the sounds, so exciting to be amongst it all. ❤️🙏ðŸ"Una publicación compartida de Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) el Dic 21, 2017 at 7:17 PSTDespués de la India, viajaron a Camboya donde pasaron las fiestas y desde el templo religioso de Angkor Wat, desearon una Feliz Navidad a todos sus seguidores. La familia continuó su recorrido, visitaron un pozo que donaron a algunas familias en Camboya, y este sábado la actriz de 48 años compartió una fotografía de su llegada a Tailandia.A Thai welcomeUna publicación compartida de Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) el Dic 30, 2017 at 4:30 PSTEn el transcurso de su viaje, Michael Douglas, de 73 años, recibió una grata noticia: se convirtió en abuelo. Cameron Douglas, hijo mayor del actor, se convirtió en padre de una niña.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi