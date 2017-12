/ Folhapress La polémica trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, sigue dando de qué hablar, este viernes fueron publicadas por el portal IDL-Reporteros, las declaraciones completas de Marcelo Odebrecht, ex CEO de la empresa, durante su interrogatorio en Curitiba, el jueves 9 de noviembre.En el interrogatorio conducido por el procurador federal brasileño Orlando Martello, Odebrecht revela que financió campañas electorales en toda América Latina, no solo a los oficialistas sino también a la oposición.En el caso de Perú, declaró que “apoyamos a todos”, a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, e incluso a la candidata a la presidencia Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori.Otra de las revelaciones más destacadas es que el actual presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, fue contratado como consultor de la compañía y de presentaciones, después de ser ministro y antes de ser candidato a presidencial.El empresario que ahora se encuentra bajo arresto domiciliario, declaró que en el caso de financiamiento a Ollanta Humala, para evitar problemas de que se le había dado más apoyo, se decidió darle más dinero a la campaña de Keiko Fujimori, poniendo como ejemplo a Venezuela “Y puse lo de Venezuela [como ejemplo], porque nosotros hacíamos eso en Venezuela . La manera de evitar a la oposición, era justamente atender sus necesidades en campaña” , dijo según el audio transcrito y traducido.Odebrecht aseguró que en la compañía trabajaba dando pagos a los principales los candidatos en Perú, pero destacó que: “lo que estoy hablando se aplicó siempre. Siempre que Odebrecht estuvo en un país, se hacía. Cuando uno comienza en un país uno no tiene una relación próxima. se va construyendo la relación. Quizá se empezó a construir relaciones en la década de los 90″.Finalmente, sobre la responsabilidad global de Odebrecht en la corrupción, el empresario dijo:“El 5 por ciento o menos que Odebrecht era responsable … ya se descubrió.[…] Ustedes tienen que descubrir el 95 por ciento que no fue de Odebrecht. […] Nosotros fuimos una empresa que tomó la iniciativa de divulgar esto. Así funciona América Latina entera… El foco de ustedes no debe ser Odebrecht . Ya fue extremamente penalizada. Lo que deben de hacer es utilizar la colaboración de Odebrecht para descubrir nuevas cosas”.Lea el reportaje completo aquí.Le puede interesar:Caso Odebrecht hace rodar cabezas de gobernantes latinoamericanosOdebrecht pagó más de 782 mil dólares a consultora de Kuczynski en PerúAsamblea Nacional denunció desfalco por USD 80.000 millones por corrupción en Pdvsa y OdebrechtMinisterio Público afirma que el caso Odebrecht nunca fue judicializadoExpresidente de Odebrecht en Venezuela dice que aceptó pagar $50 millones a la campaña presidencial de Maduro Ortega: Odebrecht busca evitar acciones contra Maduro por corrupciónCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi