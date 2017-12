/ El cantante Marc Anthony revolucionó las redes al compartir una fotografía en su cuenta de Instagram junto al mexicano Luis Miguel en la que dejó entrever un posible proyecto juntos para el 2018.“Prepárense para este año que viene”, dijo Marc junto a la instantánea que ya ha recibido 296.000 likes y cientos de comentarios de sorpresa y euforia de sus fanáticos por saber cuál es la sorpresa que ambos artistas tienen preparado para el nuevo año."Prepárense para este año que viene "Una publicación compartida de Marc Anthony (@marcanthony) el Dic 29, 2017 at 7:28 PSTHoras después se conoció que Marc y el ‘Sol de México’ no estaban solos cuando se tomaron la fotografía, sino que también estaban acompañados por el dúo cubano Gente de Zona. Otra imagen publicada por el cantante Randy Malcom, muestra a los cuatro artistas sonrientes.Parece que el 2018 será definitivamente el año del ‘Sol de México’, no nada más porque sacó nuevo álbum, sino también por su serie de televisión, sus conciertos con Alejandro Fernánde z  y ahora por lo que vemos, un dueto con Marc Anthony , reseña Quien.#músicasomos #músicadamos. #2018 en camino ðŸ"¥Una publicación compartida de Randy Malcom (@randy_malcom) el Dic 30, 2017 at 5:59 PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi