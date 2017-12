/ Foto cortesía El enfermo mental de Miami acusado de destripar el cadáver de su novia -alegando que sólo era una "muñeca inflable"- no irá a juicio pronto.Cortesía: El Nuevo Herald Un juez de Miami -Dade declaró el viernes a Jerome Ernest Wright, de 32 años, mentalmente incompetente para enfrentar un jurado o cooperar con su propia defensa, según registros judiciales. Wright será enviado a una instalación psiquiátrica estatal para su rehabilitación, algo que pudiera demorar meses o años.Una adolescente fue violada, embarazada y contagiada de herpes en Palm Beach El fallo no fue inesperado en el caso de Wright, conocido drogadicto que además sufre esquizofrenia.Por ahora, Wright está acusado solamente de mutilar un cadáver e infringir una orden de alejamiento por violencia doméstica. Pudiera tener que enfrentar un cargo de asesinato, pero los investigadores todavía no han determinado la causa ni la forma en que murió su novia, Deanna Clendinen, de 52 años.Lea el artículo completo en El Nuevo HeraldCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi