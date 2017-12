/ Foto costesía de Hollywoodreporter.com El esperado seriado Twin Peaks de David Lynch aparece en el listado de Tim Goodman y Daniel Fienberg, críticos de The Hollywood Reporter, como una de las peores series de televisión de 2017. EFE"¿Tienes la sensación de que te han engañado?", escribe Goodman sobre la tercera temporada de la historia que Lynch comenzó en los años noventa.Los escándalos más sonados de la prensa rosa venezolana en 2017 Las dos primeras entregas de Twin Peaks son historias de culto, de allí que el regreso de esta trama a la televisión generó bastante entusiasmo cuando se anunció. Sin embargo, son varias las críticas en contra.Foto referencial de Twin Peaks Otras series que aparecen en el listado son Gipsy , Curb Your Enthusiasm , Dirty Dancing , I Love Dick , The Last Tycoon , Marvel's Inhumans , Marvel's Iron Fist , Riviera y Wisdom of the Crowd . De hecho Gypsy , protagonizada por Naomi Watts, no fue renovada para una segunda temporada por Netflix, la plataforma en la que se puede encontrar este thriller psicológico inspirado en la vida de Jean Holloway.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi