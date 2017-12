/ L a NBA está de fiesta. LeBron James, posiblemente el mejor jugador de la última década, cumple 33 años y lo hace en uno de los mejores momentos de su ya larga carrera. Una trayectoria que siempre se mira con lupa y con la sombra de una leyenda Michael Jordan planeando sobre cada uno de sus movimientos. Reseña MARCAEl ex jugador y actual propietario de los Hornets también vivió una de sus mejores temporadas con 33 años y en la comparativa entre él y LeBron sigue saliendo vencedor como muestran los números.COMPARATIVA JORDAN vs LEBRON Medias de LeBron a sus 33 años (sin acabar la temporada): 27,8 puntos por partido, 9,3 asistencias; 8.2 rebotes y 56% de acierto en tiros de campo.Medias de Jordan a sus 33 años: 29, puntos por partido (líder de la NBA); 4,3 asistencias, 5,9 rebotes y un 49,6% de acierto en tiros de campo.Anillos: Jordan conquistaba su quinto título con 33 años; LeBron suma tres.MVP: A sus 33 años los dos jugadores suman cuatro trofeos como Jugador Más Valioso de la temporada. Jordan sumaría uno más a sus 34 añosMVP de las Finales: Sucede lo mismo que con los anillos. Jordan sumaba cinco MVP's de las Finales a sus 33 años y LeBron lleva tres.‘All Star’: A sus 33 años Jordan sumaba 11 presencias en el Partido de las Estrellas por las 13 que lleva LeBron.MVP del All Star: Jordan llevaba dos trofeos como mejor jugador del Partido de las Estrellas. LeBron suma dos a los 33 años.Juegos Olímpicos: LeBron lleva tres metales (dos oros y un bronce) por los dos oros que atesora Jordan.Primer equipo de la NBA: A sus 33 años LeBron suma 11 presencias en el equipo ideal de la temporada, las mismas que sumaba Jordan.Equipo Defensivo de la NBA: Jordan acumulaba ocho nominaciones entre los mejores defensores de la liga. LeBron lleva cinco.Máximo anotador de la NBA: Hasta sus 33 años Jordan fue nueve veces el máximo anotador de la temporada en la NBA. LeBron lo ha conseguido en una ocasión.Van Dijk se convierte en el defensa más caro de la historiaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi