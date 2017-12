/ Cada día que pasa la situación en el país empeora, ya sea por la inflación, escasez o la distribución de combustible. Maduro no ha hecho nada al respecto y al parecer el año cerrara peor de lo previsto, mientras los venezolanos están más que consientes que el panorama 2018 está grave.Jackly Peña / Venezuela Al DíaA pesar del descenso en la producción de crudo, Petróleo s de Venezuela S.A (Pdvsa) incrementó en ocho millones 789 mil barriles los envíos a China entre enero y octubre de 2017 en comparación con 2016 , despachos que no generan ingresos a la nación, ya que corresponden a pagos de la deuda de Caracas con Beijing que alcanza un total de 196 mil millones de dólares.2017: Deja desgarradora cifra en muertes de recién nacidos Durante los primeros 10 meses de 2016, Venezuela exportó al gigante asiático un total de 123 millones 986 mil barriles, que equivalen a un promedio de 413 mil barriles diarios, mientras que en el mismo periodo de 2017 la cifra aumentó a 132 millones 775 mil barriles, equivalentes a 442 mil barriles diarios, de acuerdo con un informe elaborado por el Deutsche Bank AG/Hong Kong, publicado el pasado 21 de diciembre.Foto: Noticias Venezuela Venezuela fue desplazado como primer proveedor del continente americano por Brasil, que registró un incremento de 32,7%.Entre 2007 y 2016, los bancos estatales chinos han otorgado préstamos al Gobierno venezolano por más de 60 mil millones de dólares.Foto cortesía Venezuela se habría visto en la necesidad de aumentar las exportaciones de crudo a la potencia asiática para incrementar la capacidad de pago a los chinos, que parecen haber empezado a perder la paciencia . El primer pago debió haberse efectuado el 14 de diciembre, mientras que el segundo pago debe concretarse el próximo 15 de enero.Foto: Panorama Sinopec había demandado a Pdvsa en un tribunal de Houston, Texas, el pasado 27 de noviembre por no haber pagado la mitad de un pedido en productos de acero calculado en 43,5 millones de dólares, y exigía el pago de 23,7 millones de dólares, más intereses y daños. La compañía china acusaba a la estatal petrolera de incumplimiento de contrato y conspiración para fraude.Con información de El CooperanteCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi