Será el segundo año del nuevo formato de postemporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, donde clasifican seis equipos, quienes jugarán tres series directas de playoffs a un máximo de siete duelos.El grande liga, Junior Guerra lanzador de los Tiburones de la Guaira, fue el primero en la selección del Draft de adiciones y sustituciones.El martes 2 de enero, abrirán en Barquisimeto entre Cardenales vs Águilas, el mismo día en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia se enfrentaran Navegantes ante Caribes y por ultimo Leones frente a Tigres en el coso de los chaguaramos por las series de playoffs.ADICIONES Cardenales de Lara: Junior Guerra , LD (Tiburones) Navegantes del Magallanes: Omar Bencomo Jr. , LD (Bravos) Leones del Caracas: Logan Darnell , LZ (Bravos) Tigres de Aragua: Dustin Antolin , LD (Tiburones) Caribes de Anzoátegui: Luis Sardiñas , INF (Tiburones) Águilas del Zulia: Cade Gotta , OF (Bravos) SUSTITUCIONES Cardenales de Lara: Scott Maine , LD (Bravos) toma el lugar de José Cisnero, LD. Navegantes del Magallanes: Jonathan Albadeljo , LD (Tiburones) toma el lugar de Adonis García, 3B. Leones del Caracas: Gregory Infante , LD (Tiburones), toma el lugar de Anthony García, OF. Tigres de Aragua: Rafael Cova , LD (Tiburones), toma el lugar de Alberto Baldonado, LZ. Caribes de Anzoátegui: Carlos Navas , LD (Bravos), toma el lugar de Andrés Santiago, LD. Águilas del Zulia: Henderson Álvarez , LD (Tiburones), toma el lugar de Edgar De La Rosa, LD. T/RNV/JDBRelacionadoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi