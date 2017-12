/ Foto Referencial La noche de Fin de Año es sin duda una de las fechas más mágicas del calendario. Por eso, ahora que se acerca el 31 de diciembre y toca hacer balance de lo bueno que hemos conseguido y lo mejor que está por llegar, es un buen momento para recordar algunas tradiciones y rituales curiosos con los que atraer la buena suerte de cara al 2018.1-. Comer una uva por cada campanada durante el cambio de año: sin duda, comer las uvas en Nochevieja es una tradición 'made in Spain' a la que no renunciamos en casi ningún hogar de nuestro país, aunque su origen no es para nada esotérico: en 1909 hubo un excedente de producción de esta fruta, y esta fue la mejor manera que se les ocurrió para dar salida a la cosecha. En Italia comen lentejas en vez de uvas, y en Portugal, pasas.2-. Llevar lencería (o alguna prenda) roja : al parecer, significa un 'reseteo' en nuestra vida, el nuevo comenzar con el año nuevo y, además, atrae la felicidad y la buena suerte. Si quieres hacer caso a la tradición filipina, viste también algo con lunares (al parecer, su silueta recuerda a las monedas, y atrae la abundancia y buena fortuna en el año nuevo).3.- Besar a tu pareja: dicen que atrae la suerte en el amor durante los meses siguientes comenzar el año besando a la persona a la que amas. Y si no trae suerte, un beso nunca viene mal…4-. Abriendo puertas… cerrando heridas: la noche de Fin de Año, procura que las puertas y ventanas de tu casa estén de par en par, porque por unas entrará la buena suerte al tiempo que los malos augurios saldrán por las otras.5-. El 'combo' de la buena suerte: mientras te comes las uvas, antes de besar a tu pareja, con la ropa interior roja bien combinada y las puertas y las ventanas abiertas, toca el más difícil todavía: sal y entra de la casa con el pie derecho, da tres saltos con la copa de champán en la mano, y baila alrededor de un árbol (nos vale el abeto de Navidad). Si consigues no atragantarte y salir airosa de las campanadas con todo esto, 2018 seguro que será un gran año lleno de prosperidad.6-. Si yo tuviera una escoba… cuantas cosas barrería: y si a medianoche del día 31 de diciembre barres en dirección a la puerta de la casa, expulsarás los malos augurios, las penas y los pensamientos negativos.7.- Ser la primera sí importa: al menos, así lo creen los británicos, que llevan su exquisita puntualidad a la tradición del 'first footing', según la cual la primera persona en visitar una casa en Año Nuevo será la portadora de la buena suerte los próximos 12 meses. Eso sí, deberá llegar con un regalo para garantizar la abundancia en el hogar.8.- Cazamariposas (blancas): bueno, para tener buena suerte, realmente no hace falta que las caces, es es suficiente con que la primera mariposa que veas volando en el nuevo año sea blanca.9.- Y para atraer no solo la buena suerte, sino también el dinero …coloca seis monedas debajo del felpudo (y ve comprobando que nadie te las quita durante el año), empieza 2018 con una nota en el interior del zapato, lleva algo amarillo puesto (además de la lencería roja, sí), y ten llena la cartera (de efectivo) y la nevera/despensa (de comida) para atraer la abundancia.Con información de MujerHoy.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi