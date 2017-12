/ Foto Referencial Top Nine es una herramienta que analiza tus publicaciones durante un año y permite que los usuarios conozcan cuales fueron las nueve fotos o videos con más 'Me gusta'.El año 2017 está próximo a finalizar y muchos de los cibernautas revisan sus fotografías y videos para presumir su éxito en la red social , por ello Top Nine se adelanta para revivir y resaltar los momentos más icónicos en Instagram.Tinder podría conectar tu perfil con Instagram y otras redes Este análisis tiene dos maneras de hacerse, a través de una página Web o una aplicación que estudia el perfil del usuario . Para acceder a través de la web es necesario que se ingrese al sitio 2017 Best Nine, aquí solo se requiere ingresar el nombre de usuario de Instagram , luego hacer clic en la opción 'Get' y luego de unos segundos de espera su Top Nine estará listo.Al arrojar las nueve fotografías también señala las estadísticas del año, teniendo en cuenta todos los ' Me gusta' conseguidos , el total y un promedio por cada me gusta de las publicaciones. Este top solo será posible si la cuenta es pública.Si se desea hacer a través de la aplicación móvil, que ya se encuentra disponible y gratis en el ' App Store ', solo será necesario descargarla, introducir el usuario propio o el de otra persona y de igual manera luego de unos segundos podrá visualizarse el Top.Para finalizar el proceso, los usuarios obtendrán una imagen con sus nueve publicaciones, pero para compartirlo deberá ser de manera manual , debido a que la aplicación no tiene la opción para compartir de manera inmediata en Instagram.Vía elheraldoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi