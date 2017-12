/ Novak Djokovic anunció que tampoco estará en el torneo de tenis de Doha, preparatorio para el Abierto de Australia, ya que “la situación en el codo derecho no ha cambiado”. Publica MARCAUn día después de comunicar su baja en el certamen de exhibición de Abu Dabi, Novak Djokovic explicó que todavía siente “dolor” en el codo, lo que le llevará a ausentarse en el torneo de Doha, donde tenía previsto iniciar la temporada oficial.”La situación en el codo no ha cambiado”, lamentó el jugador de Belgrado. Djokovic afirmó asimismo que, de acuerdo con su equipo médico, continuará “la terapia y el tratamiento” en el codo derecho.Piqué molesto enfrenta a paparazzis que lo fotografiaban ‘Nole’ dio por terminado el año competitivo de 2017 en julio, precisamente, por una dolencia en esa zona. Dañado por “exceso de juego”, Djokovic anunció que necesitaba “un reposo prolongado” antes de retomar su calendario.”Podré volver solo cuando esté al cien por cien”, remarcó este sábado en un comunicado recogido en su página web.“Espero que sea pronto”, deseó el tenista serbio, de 30 años.De este modo, Novak Djokovic no participará en el torneo de Doha entre los días 2 y 6 de enero y retrasará su reaparición.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi