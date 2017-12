© Francisco Velásquez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a mostrar hoy su apoyo a los miles de iraníes que este viernes se manifestaron en contra del gobierno del presidente, Hasán Rohaní, e insistió en advertirle a las autoridades del país persa que "el mundo está observando"."Los regímenes opresores no pueden durar eternamente y llegará el día en que la gente de Irán podrá elegir. ¡El mundo está observando!", escribió Trump en su cuenta personal de Twitter.Oppressive regimes cannot endure forever, and the day will come when the Iranian people will face a choice. The world is watching! pic.twitter.com/kvv1uAqcZ9? Donald J. Trump (@realDonald Trump ) 30 de diciembre de 2017El presidente estadounidense reiteró así los mensajes de apoyo a los manifestantes lanzados ayer tanto desde el Departamento de Estado como desde la propia Casa Blanca en los que se pedía al gobierno iraní que respetara el derecho de expresión de su propio pueblo."El mundo entero entiende que la buena gente de Irán quiere un cambio y -más allá del vasto poder militar de Estados Unidos-, a lo que más temen los líderes iraníes es a su propio pueblo", escribió Trump en un segundo tuit.El mandatario acompañó ambos mensajes de sendos grabaciones de su intervención el pasado mes de septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que Trump tildó de "régimen asesino" al gobierno de Rohaní.Estados Unidos ha defendido en todo momento el carácter pacífico de las protestas que tuvieron lugar ayer en las ciudades de Mashad, Neyshabur, Kamshmar, Shahrud, Kermanshah, Rasht, Tabriz e Isfahan, y ha criticado las detenciones de manifestantes efectuadas por las autoridades locales.Durante las protestas, los manifestantes corearon lemas contrarios al presidente iraní, Hasán Rohaní y favorables a la independencia y la libertad, y expresaron su rechazo al apoyo económico del gobierno a algunos países de la región mientras que la población local atraviesa dificultades económicas.

© Francisco Velásquez

Tags: Twitter, Redes Sociales

Instagram: Forense Francisco Velasquez Petropiar ||PDVSA//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi