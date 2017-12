© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

El delantero colombiano Radamel Falcao García cierra un gran 2017 y antes de que termine nuevamente ha sido galardonado en Francia por lo hecho con la camiseta del Mónaco.El periódico francés Nice-Martín, con base en la provincia de la Costa Azul, eligió a el 'Tigre' como el mejor deportista del año 2017. ?El Deportista Azul? es uno de los galardones más importantes en esa región de Francia.El delantero de la Selección Colombia y que seguramente estará en el Mundial de Rusia 2018, recibió un total de 9.001 votos superando al piloto Charles Lecrec, quien llegó a 5.899. Mario Balotelli ocupó el tercer lugar del podio con 788.Hay que recordar que Falcao García es actual campeón de la Liga de Francia con el Mónaco.Thank you all the @Nice_Matin readers for vote.I really appreciate. I feel deeply honoured to be part of this award. Gracias a todos los lectores de Nice Matin por el voto. Me siento muy honrado de esta distinción y de ser parte de esta lista con grandes deportistas.? Radamel Falcao (@FALCAO) 30 de diciembre de 2017Un año 2017 lleno de goles y golazos.https://t.co/WYQYO54Ngh? Radamel Falcao (@FALCAO) 30 de diciembre de 2017

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

Instagram: Filólogo Francisco Velasquez Petropiar ||PDVSA//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi