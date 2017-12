/ Foto Instagram Los hijos del reconocido cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, han dado muchísimo de qué hablar y a tan corta edad.En esta oportunidad, Inger Mendoza, esposa del intérprete de "Báilame", compartió con todos sus seguidores de la red social Instagram del divertido momento que vivió la familia entera al ver cómo Matías, el más pequeño, recibía por parte de otra bebé su primer beso.Foto cortesía de Caraota Digital El audiovisual posteado por la ex bailarina, muestra como Matías mira fijamente a la niña, quien a su vez es hija del galardonado y exitoso pelotero criollo José Altuve, mientras ella se va acercando poco a poco para besarlo en el mentón, justo debajo de los labios."Y así fue el primer beso de Matías. Lo puse en loop para que @josealtuve27 vea claramente (varias veces) que mi hijito es inocente", escribió la esposa de Nacho, acompañando su texto con muchos emojis de risa.Y así fue el primer beso de Matías 🤣❤️. Lo puse en loop para que @josealtuve27 vea claramente (varias veces) que mi hijito es inocente 😇😂. @neenaa27 #Melanie #MatíasMiguel. ¡Que se repita! (El beso no, la reunión de nuestras familias 😂)A post shared by Inger Mendoza (@ingermendoza) on Dec 28, 2017 at 6:26am PSTCon información de Cactus24Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi