Asunción, 30 dic (EFE). A sus 22 años, Priscila Fleitas se configura como una integrante de la nueva generación de cineastas paraguayos, con la particularidad de que se está formando en Corea del Sur, donde ya ha rodado un cortometraje y tiene otro en proyecto.Fleitas, que domina el coreano tras cuatro años de especialización en Seúl, recaló en esa ciudad asiática gracias a una beca otorgada por el Gobierno coreano, que es la que le facilitará el paso para convertirse en una profesional de la imagen.Y es que la joven paraguaya también se está especializando en animación, una carrera que fue incorporada a la de cine desde que ella promediaba su segundo año.Según explicó en un entrevista en Paraguay TV, ese bagaje tuvo como resultado inmediato "Falsa Alarma", su primer cortometraje, al que pronto seguirá un segundo titulado "Con amor, mamá", que estará basado en la tesis que prepara para su último año de carrera.Con un horizonte hacia la realización de largometrajes, Fleitas mencionó como a una de sus referencias a la directora estadounidense Reed Morano, internacionalmente reconocida por dirigir la premiada serie dramática "El cuento de la criada"."Una de mis directoras favoritas es Reed Morano, especialmente porque es mujer, y porque no hay muchas mujeres directoras. Ella me encanta y le sigo en Instagram, veo sus fotografías cada vez que quiero", dijo Fleitas en el programa Tribuna.Fleitas, que también admira al director neozelandés Peter Jackson, el aclamado realizador de la trilogía "El Señor de los Anillos", conjuga su formación cinematográfica con el día a día en una sociedad tan distinta de la paraguaya como la coreana, pero a la que se ha adaptado si mayores problemas."Corea es un país muy rápido, todo tiene que ser rápido, la rutina, uno se acostumbra rápido a ir volando de aquí para allá, pero a la vez es interesante, es una cultura muy diferente a la nuestra y tiene sus cosas bonitas", dijo Fleitas."Estando afuera es que uno aprecia más el país y se da cuenta de cada detalle que antes para nosotros no parecían importantes y cuando estás en el extranjero te das cuenta, los paraguayos hacen esto y es tan especial", añadió.

