/ Germany Bambi Media Award Robbie Williams nos tiene acostumbrados con sus ocurrencias en las redes sociales . En Navidad, el ex-Take That publicó una foto en Instagram donde se lo puede ver totalmente desnudo. “¡Feliz Navidad a todos! ¿Quién quiere un beso bajo el muérdago “, escribió.Esta no es la primera vez que Williams se ha desnudado para sus fans. Recordemos su exitoso video “Rock DJ”, donde el cantante británico se desnudó para la cámara.Robbie está terminando un año difícil. En septiembre, el cantante de 43 años, suspendió una gira por Rusia debido a problemas de salud. "Estoy muy bien. En las últimas cinco semanas me estuve recuperando de una enfermedad. Tuve los resultados de las pruebas… fueron muy preocupantes y terminé en la UCI, así que no pude concluir los conciertos previstos", contó el músico en un video.La semana pasada, en una entrevista a The Sun contó algunos detalles. “Me hicieron análisis de sangre y varias pruebas y se encontraron algunas anomalías, incluso algo en mi cerebro que parecía ser sangre. Me mandaron del área de urgencias a la unidad de cuidados intensivos, donde no podía ver a nadie, estaba muy asustado”.Happy Christmas everyone! ✨🎄 Who wants a kiss under the mistletoe? 😉A post shared by Robbie Williams (@robbiewilliams) on Dec 25, 2017 at 8:37am PSTCon información de La ViolaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi