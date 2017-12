© Francisco Velasquez

Ex jugadores de fútbol y otros que continúan en actividad le entraron a un picado esta tarde en el Luis Salinas Tanasio, estadio del club 12 de Octubre. La jornada fue a beneficio de los niños de la ciudad del Ñandutí, además de recordar al ex dirigente fallecido en el 2016 y a cuya memoria se honró poniendo su nombre al coliseo.Figuras como Fredy Bareiro, Darío Verón, Roberto Acuña, Salvador Cabañas entre otros fueron quienes marcaron presencia en el ex Canuto.La idea del encuentro fue de Futbolistas Asociados del Paraguay, que reunió a ex jugadores para evocar en el recuerdo al que en vida fuera presidente e intendente Luis Salinas, fallecido en el 2016.También estuvieron Juan Carlos Franco, Estanislao Struway, Ignacio Rolón, Francisco Esteche, Elvis Marecos, Derlis Ortiz, Walter Ávalos y Raúl Arviniagaldez.En la ocasión, el gremio entregó una foto recordatoria y una placa a la señora Miriam Brítez, en vida esposa del desaparecido dirigente.Ese momento fue el más emotivo del día.Después, los protagonistas se dividieron en dos equipos para compartir un picado de fútbol.Buena cantidad de gente acudió al club, ya que la actividad fue asimismo para recaudar juguetes, los que serán repartidos a los niños de la comunidad.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:

