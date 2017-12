/ No nos sorprendamos, por eso, si la vemos alguna vez como asunto de dos opciones: blanco o negro, hombre o mujer , Pepsi o Coca-Cola, Beatles o Rolling Stones, etc. Así también podemos distinguir dos opciones: las actividades nocturnas Vs. las actividades diurnas. Porque hacer nuestros quehaceres de noche no es lo mismo que hacerlos de día y eso marca el talante y el temple de las personas.NocturamasPuede que no lo sepamos, pero tal vez somos una de esas personas que no pueden hacer nada si no lo hacen de noche, como asegurar nuestras puertas blindadas . Si somos una de esas personas, puede que todo lo que hagamos en el día no tenga tanto interés como lo que hagamos de noche. Lo mejor sucede después de las 9 pm.La ventaja que posee este tipo de talante no es superior a sus desventajas. Si bien la noche es el momento por excelencia de la tranquilidad, del silencio, cuando por fin logramos estar con nosotros, poco puede hacer esta vida para que no se sienta como un exceso: siempre sentimos que pagamos la noche cuando nos acostamos tarde. El mundo marcha de día, obligadamente, qué se le va a hacer.El día es la alegríaA quienes les encanta hacer sus quehaceres de día –ya se entiende que estos quehaceres se tratan de las actividades que más nos gustan- saben que no son pocas las tareas que nos exige el día y por eso poco pueden hacer para no acostarse temprano. Aprovechar el sol es para ellos una actitud innegociable.Más sobre Rolling Stones Pepsi Coca-Cola Pero la noche se les pierde y es en la noche cuando suceden los momentos más entrañables, más encantadores y seductores para el alma. Quien lo duda es porque no se ha enamorado.EnergíasHacer nuestros quehaceres de noche o hacerlos de día solo pueden guardar para nosotros una dirección: lo que hagamos nos será valioso siempre y cuando sepamos, sea de día o de noche, que nuestra pasión ha de estar acompañándonos. Allí debe estar, sin dudas.Sepamos, entonces, que cada uno de los logros que hacemos se lo debemos a un talante al que no siempre le prestamos atención pero al que le debemos mucho. Tratemos, por eso, de mirarnos a nosotros para comprender nuestros pasos, así como el sol o la luna nos observan.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi