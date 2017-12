/ Las relaciones amorosas requieren de trabajo, pero también de una conexión y cariño que hacen que ese esfuerzo no sea trabajoso ni denso. A veces la rutina puede desgastar a una pareja, pero esa misma rutina también tiene la capacidad de unir mucho más a dos personas en la intimidad.Hay algunos hábitos de la intimidad que más caracterizan a las parejas enamoradas, ¿crees que los tienen?1. Comer sin vergüenza2. Confesar los miedos3. Confesar los fracasos4. Contar los sueños5. Hacer maratón de la serie que más les gusta6. Hablar de cosas sin sentido7. Hacerse cosquillas8. Besarse con pasión9. Bañarse juntos10. Cocinar juntos11. Comer en la cama12. Emborracharse juntos13. Tomar una siesta juntos14. Hacerse masajes15. Ser espontáneos con el sexo16. No dejar que las diferencias arruinen la pareja17. Se halagan mutuamente18. No olvidan el contacto físico ni el visual19. Se dicen lo que sienten sin avergonzarse20. Se ríen juntosSon hábitos simples del día a día, pero que combinados ayudan a tener una relación más fuerte y duradera. Permiten crear una gran intimidad entre la pareja y no solo a nivel sexual, sino a nivel espiritual. ¿Te sentiste identificado?Fuente: VixLRCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi