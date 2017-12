/ Un diplomático australiano que se reunió en mayo de 2016 con George Papadopoulos, entonces asesor de campaña del presidente Donald Trump , contribuyó a que el FBI investigara la posible injerencia del Kremlin en las elecciones de Estados Unidos, informó hoy The New York Times.Papadopoulos, que se declaró culpable de haber mentido sobre sus vínculos con Moscú en el caso que investiga el fiscal especial Robert Mueller, reveló a Alexander Downer, exministro de Exteriores australiano, que Rusia tenía información perjudicial para la excandidata demócrata Hillary Clinton, de acuerdo al diario.Dos meses después de esa reunión, celebrada en un bar de Londres entre copas, Wikileaks filtró correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata (DNC) y fue entonces cuando Australia avisó a EEUU sobre lo relatado por Papadopoulos al diplomático, afirma el NYT, que cita a cuatro funcionarios estadounidenses y extranjeros, actuales y antiguos, con conocimiento del asunto."El pirateo informático y la revelación de que un miembro de la campaña de Trump podía haber tenido información interna sobre ello fueron factores determinantes que llevaron al FBI a abrir una investigación en julio de 2016", asegura el diario.El papel en la campaña electoral de Papadopoulos, una de las figuras centrales en la investigación de la que se hizo cargo Mueller hace siete meses, ha sido minimizado por Trump y la Casa Blanca, pese a que informes de prensa señalan que trató de programar una reunión del candidato con el presidente ruso, Vladímir Putin.El exasesor se había reunido en abril de 2016 con Joseph Mifsud, un profesor en Londres con contactos en el Gobierno ruso que le dijo que el Kremlin tenía "miles de e-mails" que perjudicaban a Clinton, según documentos legales.Aunque los " hacker s" rusos habían estado robando datos de los ordenadores del DNC durante meses, esa información no era conocida ni por parte del público ni por el propio Comité. El NYT señala que no está claro si Papadopoulos la compartió, además de con Downer, con alguien de la campaña presidencial de Trump EFE / LRCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi