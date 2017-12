/ - Alebrijes de Oaxaca ganó el derecho de jugar por un lugar en el máximo circuito, sin embargo, no tiene derecho al ascenso, por ello los directivos de la Liga MX y Ascenso MX en consenso con todos los dueños y representantes de los clubes, han dictaminado que no habrá descenso en el máximo circuito el siguiente verano.Un nuevo software, que ha implementado la Liga, arrojó un resultado que el la probabilidad de que los oaxaqueños repitan como campeones en el siguiente torneo es alta. Pero la Liga fue más allá y preguntaron a la Bruja Zulema, que decían las cartas y los espíritus del futbol mexicano.Más sobre Tiburones Rojos de Veracruz La vidente, aseguró que los Alebrijes pudieran repetir como campeones y por ello, recomendó a la Liga no meterse en más líos y eliminar, al menos en este año, el descenso.Por ese motivo los Tiburones Rojos de Veracruz están tranquilos, ya fueron notificados que no descenderán a pesar de los 8 puntos de desventaja que tienen, los menos 56 goles en contra. Además, tras ser avisados de la resolución de la Liga, han acordado ahorrar y no malgastar el dinero en refuerzos que no rendirán como ellos quisieran.Por eso mismo, a los escualos no han llegado elementos en calidad y cantidad para el siguiente torneo.Veracruz está salvado, entonces ya piensan en la temporada 2018-2019 en donde apuntan a ser campeones. Por ello han comenzado las pláticas con The Walt Disney Company, para que sean ellos con los inyecten estabilidad económica al equipo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi