/ El Roma no pasó hoy del 1-1 en casa ante el Sassuolo y el colista Benevento consiguió el primer triunfo de su historia en la primera división de la liga italiana, en una decimonovena jornada, la última de 2017, que estuvo caracterizada por varios resultados inesperados.En la zona noble de la tabla, el Roma confirmó su momento de involución y sumó su segundo partido consecutivo sin victorias, lo que le dejó cuarto en la tabla y separado por nueve puntos del líder Nápoles.El del Estadio Olímpico era un partido de sabor particular para el actual técnico del Roma, Eusebio Di Francesco, que se afirmó como uno de los mejores preparadores de la liga italiana precisamente en el Sassuolo, al que entrenó en las últimas cinco temporadas.Los romanos se fueron al descanso por delante 1-0 gracias a un gol de Lorenzo Pellegrini a la media hora de juego, pero no lograron disputar un partido sólido a nivel defensivo y terminaron siendo castigados en la reanudación.Tras acercarse varias veces a la portería rival, el Sassuolo consiguió la igualada en el 78 gracias a un cabezazo de Sergio Missiroli y, con un poco de apuros en la fase final, logró sumar un punto importante para alejarse de la zona de descenso.El Roma intentó reaccionar y hasta llegó a saborear el gol de la posible victoria con Alessandro Florenzi, pero el colegiado anuló su diana por posición de fuera de juego del turco Cengiz Under.Así, tras perder en Turín ante el Juventus, los romanos sufrieron otro tropiezo y podrían ser alcanzados por el Lazio en la cuarta posición, si estos ganan en el campo del Inter de Milán a las 18.00 locales (17.00 GMT).El resultado del Estadio Olímpico no fue la única sorpresa, ya que el Benevento logró por fin su primera victoria en la máxima división, gracias a un trabajado 1-0 en casa ante el Chievo Verona.El hombre de la historia para el Benevento fue Massimo Coda, que empujó el balón entre las mallas en el 64 tras un centro de Marco D'Alessandro y que le regaló a la afición de club sureño los primeros tres puntos del año.Tras sumar apenas un punto en 18 jornadas, el Benevento cerró la primera vuelta con cuatro unidades y, pese a quedarse a once puntos de distancia de la salvación, dio una significativa señal a sus rivales.Sin embargo, el conjunto de la región Campania es el equipo que menos puntos consiguió en la primera vuelta en la historia de la Serie A transalpina.El sábado futbolístico italiano vio además el inesperado triunfo del Cagliari del técnico uruguayo Diego López en el campo del Atalanta, en un duelo decidido por los goles de Leonardo Pavoletti (m.6) y de Simone Padoin (m.23).El Atalanta recortó distancias gracias al argentino Alejandro "Papu" Gómez en el 92, pero eso no fue suficiente para salvar la racha de partidos sin derrotas de su equipo, que cayó este sábado tras cinco resultados positivos consecutivos.Por su parte, el Sampdoria, que tras un gran arranque solo consiguió un punto en las últimas cinco jornadas, se reencontró con la victoria en casa contra el modesto Spal (2-0), en un duelo muy complicado que logró ganar gracias a dos goles marcados en el tiempo añadido.El veterano Fabio Quagliarella se encargó de anotar el doblete decisivo, el primero de penalti en el 92 y el segundo al contragolpe en el 94, lo que permitió al Sampdoria acabar su 2017 en la sexta plaza, que valdría la clasificación a la próxima Liga Europa.Jornada redonda también para el Udinese, que logró en el campo del Bolonia su quinta victoria consecutiva, al remontar un gol en propia puerta inicial del brasileño Danilo Larangeira (m.27) gracias a los tantos de Kevin Lasagna (m.48) y del suizo Silvan Widmer (m.58).Tras un difícil comienzo de temporada, el Udinese alcanzó la séptima posición y puede soñar con conseguir una plaza en la próxima Liga Europa.El único 0-0 de la jornada lo protagonizaron el Torino y el Génova.En el duelo que abrió el programa de este sábado, el Milan no pasó del empate 1-1 en el campo del Fiorentina, en un partido en el que los locales se adelantaron en el 71 gracias al argentino Giovanni Simeone y en el que los visitantes empataron por medio del turco Hakan Calhanoglu.Los milaneses no ganan desde hace tres partidos y cerraron su difícil 2017 en la undécima posición; por su parte, el Fiorentina encadenó su quinto partido consecutivo sin derrotas y se colocó octavo, con 27 puntos.La decimonovena jornada se completará a las 18.00 locales (17.00 GMT) con el Inter-Lazio y a las 20.45 locales (19.45) con el Hellas Verona-Juventus.EFE / LRCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi