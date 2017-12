/ La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), María Carolina Uzcátegui, alertó este viernes que el sector iniciará el 2018 con "desabastecimiento", debido al resultado de las inspecciones y medidas ejecutadas por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) , así como los bonos "Niño Jesús" y "Navideño" implementados por el presidente de la República, Nicolás Maduro "Todos sabemos las inspecciones que llevó a cabo la Sundde finalizando el año, que obligó a muchísimos comerciantes a que bajaran los precios por debajo de los costos de adquisición, inclusive sin tomar en cuenta los costos de reposición, y ha hecho que muchos de estos comerciantes sientan que ya no tienen capacidad para volver a abrir sus santamarías", explicó Uzcátegui.Aseguró que el 2017 está finalizando de la manera "menos esperada y deseada" por todos los venezolanos, debido a que los bonos que otorgó el presidente para la época navideña hizo que los comercios actualmente estén "completamente desabastecidos y sin ninguna claridad de cómo es el proceso de canje" de estos instrumentos, porque "no han podido cobrar en la totalidad el dinero correspondiente a ellos"."La situación del comercio en general es crítica, (…) sobre todo los abastos y supermercados que no estaban preparados para la avalancha de gente y estos sorpresivos papeles que salieron a la calle (bono "Niño Jesús"), porque no tenían suficiente inventario", explayó la presidenta de Consecomercio.Agregó que el sector también iniciará el siguiente año "muy golpeado", debido a "algunos intentos de saqueos" que fueron controlados en algunas partes del país, sobre todo en la región oriental. "Son señales inequívocas de ese nivel de desesperación en que la gente se pueda ver a comienzo de año donde ya no se trata ni siquiera de si pueden o tienen capacidad de comprar las cosas, sino que simple y llanamente no va a haber nada qué comprar".Asimismo, Uscátegui confía que las próximas medidas que tomará el Ejecutivo a principios del 2018 incluyan "control y disciplina" para la emisión de dinero inorgánico y "parar el desastre que se está cometiendo con la economía, lo cual ha conducido y va a seguir conduciendo -de no hacer los cambios necesarios- a una terrible inflación que nos va a arrastrar a todos los venezolanos hacia lugares completamente desconocidos", puntualizó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi