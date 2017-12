/ A través de un proyecto que rompe los paradigmas tradicionales de la enseñanza, ocho docentes uruguayas buscan llevar a las aulas de los liceos del país los temas en torno a la diversidad de género y los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT).El proyecto "DiverGénTE" surgió de forma casi fortuita cuando las docentes, que trabajaban esos temas paralelamente a los contenidos de sus asignaturas en distintas aulas del liceo Bauzá de Montevideo descubrieron que compartían una misma visión educativa.Así lo expresaron en una entrevista con Efe Leticia Paulós, Carolina Raimondo, Elba Hernández y Antonella Lira, quienes vienen trabajando desde 2007 en el liceo junto a las otras cuatro docentes, y que este año fueron reconocidas con el Premio Iberoamericano de Educación Igualitaria."Al principio lo que hacíamos era trabajar desde un cargo que tenía, de referente de educación sexual (…) y después nos organizamos, trabajando las mismas temáticas transversalizadas", explicó Raimondo.Por eso, según Raimondo, el proyecto se denominó en el inicio "Diversidad transversal", dado que las docentes abordaban los diversos temas desde asignaturas diferentes como inglés, dibujo, literatura o economía, con grupos de tres niveles distintos del bachillerato de enseñanza media.Sobre ese mismo punto, Hernández, quien organiza las actividades en torno al trabajo de comunicación visual y plástica, destacó que el objetivo, desde el comienzo, era que se generaran nuevos vínculos entre los distintos alumnos del liceo."(Cuando empezó) era una gran novedad porque los nucleábamos en un mismo lugar y se interrelacionaban los (alumnos) de distinto nivel (…)", manifestó la docente de artes plásticas."A veces también íbamos al salón de dibujo y ahí hacíamos diferentes intervenciones. Podía ser con una demostración de afiches o de algún elemento más perecedero en instalaciones. Eso provocó que los alumnos respetaran el trabajo de sus compañeros", contó.Desde ese punto de vista, Paulós, quien además de docente es psicóloga, puntualizó que el trabajo en conjunto entre los alumnos, pese a sus diferencias, se traslada también a las aulas, donde se buscaba romper con la política de muchos profesores de "dejar pasar" ciertos comentarios ofensivos para continuar con la clase."Si vemos que un alumno le habla de determinada manera a otro nosotras tomamos eso que trae y lo trabajamos, no dejamos pasar por alto", subrayó.Asimismo, la profesora acotó que el hecho de que el alumnado del liceo, por su ubicación, provenga de la zona oeste de Montevideo, influye en la importancia de trabajar temas relativos a la discriminación, principalmente hacia las mujer es."En cuanto a cifras es una zona donde se dan muchísimas situaciones de violencia de género (…) Y ya que hay niños (de esa zona) que no llegan a este liceo, nuestro objetivo es que aquellos que acuden puedan tener otros insumos y herramientas para poder manejarse en la vida", resaltó Paulós.Las docentes, que se organizaron para formar un proyecto apenas en 2010, decidieron recientemente cambiar su nombre a "DiverGénTE" (como sigla de diversidad, género, transversalidad y educación).En ese sentido, recalcaron la importancia de que esta mirada educativa se expanda, por lo que los galardones obtenidos por el colectivo son fundamentales."La idea nuestra también es poder articular con otras instituciones y trabajar de la misma manera. Ir llevando nuestro proyecto colectivo para que empiece a moverse en otros círculos", sostuvo Raimondo.Asimismo, y en concreto sobre el premio que el colectivo de las docentes obtuvieron en octubre de este año de la mano de la Red Iberoamericana de Educación LGBTI (RIE-LGBTI), Lira puntualizó que ese reconocimiento internacional le da más seguridad al grupo."Ese reconocimiento nos da el aval de que es por ahí por donde tenemos que ir, porque al principio, al no tener una devolución, es como muy solitaria la tarea del docente. El juntarnos nos dio como una fuerza extra y un aire para seguir, pero obviamente queremos expandirnos, al infinito y más allá", concluyó la docente entre risas.EFE / LRCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi