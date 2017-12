/ 1- Hola. Valoración rapidita y sosegada del 21D. a) Ha ganado el Procesismo. El Procesismo, esta mañana a primera hora, como en los últimos 5 años, no es necesariamente ni siempre independentismo -no se pierdan, en ese sentido, el punto 14, en el que lo doy todo por mi público-. El partido más votado, b) también es un ismo identitario . Es decir, algo con apego a no hablar claro y a no ser explicado. Los partidos a) y b), en lo que empieza a ser dramático, no pueden explicar en público sus fantasías, o los niños y niñas cat se harían cacones. La próxima legislatura, todo apunta a ello, será, muy probablemente, una legislatura en la que a) y b) estilizarán sus discursos para evitar hablar de ellos. Será, vamos, una legislatura proclive a la propaganda. Es decir, a la crispación. Hola. Bienvenidos a Procesando el Día de la Marmota. Si le gustó Procesando el Procés, la Cosa, el Caso, etc., le gustaría Procesando el Día de la etc.2- El partido que dilucidó en su laboratorio el 155 ha quedado, estéticamente, en la franja PACMA. Eso tendría que abrir a la meditación al PP. No soy médico, pero diría que no lo está haciendo.3- Sobre la emisión de propaganda por parte del partido más votado. No sólo es posible, sino que ya lo está haciendo. A través del palabro Tabarnia. Tabarnia nació en una página web de la commonwealth derecha esp en Cat. La idea era una gamberrada -la dcha, en la oposición, es gamberra; en el poder, es lo contrario/el chivato de clase-. Frente a la reivindicación de un Estado cat, se ofrecía reivindicar una C.A. Tabardina, fruto de la agrupación de las demarcaciones electorales de BCN y Tarragona que no suelen votar mayoritariamente procesismo, sino otra identidad. El invento Tabarnia, que en su día duró menos que un pastel en la puerta con vado permanente de un colegio, ha sido reciclado por los chicos y chicas de C's. Lo que le ha llevado en un plis a ser trending topic y tal. En palabras de un dirigente C's, la idea era que "si los nacionalistas alegan el inexistente derecho a dividir, cualquiera puede hacerlo, coño". Bueno, el coño lo he agregado yo solito y con estas manitas, en la creencia de que cualquier pensamiento se vuelve profundo en la derecha esp con esa partícula. Me he metido en un jardín. ¿Cómo salgo? Enviándoles al punto 4.El invento Tabarnia, que en su día duró menos que un pastel en la puerta con vado permanente de un colegio, ha sido reciclado por C's4- Es importante ver cómo se ha emitido esta primera emisión de propaganda. Nació, lo dicho, en la red. Las cuentas de Twitter de los grandes ideólogos C's hicieron que la cosa creciera y se multiplicara. Su éxito posibilitó que apareciera en los medios gubernamentales, donde se le dio bola e, incluso, estatus de proyecto político. Si C's hubiera sido gobierno, se supone, no habría tenido que recurrir a las redes para llegar a la última casilla, sino a una rueda de prensa, o a una comilona con el director de un diario. Un partido fuerte en la oposición, fuera de la institución, para vertebrar propaganda es más lento. Concretamente, una tarde más lento. Lo que es muy poco. Y lo que es, a su vez, un indicio de lo que puede ir organizando esta legislatura.5- Este punto 5 es para federalistas only. Si usted no es una de esas dos o tres personas, puede omitirlo y pasar al 6, e invertir este tiempo en degustar un calippo . Me pregunta un lector por mi opinión sobre el tabardianismo . Ahí va. Es un juego de espejos. Sí, refleja el carácter arbitrario de las fronteras, y el carácter borroso de las naciones. Por eso, sí, cuestiona la cosa indepe identitaria. Pero, por el mismo precio, cuestiona el Estado, que se presenta a sí mismo como nacional, por lo que el juguete se le puede ir de las manos a los chicos y chicas C's. El federalismo, esa cosa que hicieron con un palo y una cuerda Guillermo Tell y Jefferson, y que formularon, con pocos meses de diferencia, snif, Proudhom y Pi i Margall, no es una solución nacional. Es, de hecho, una defensa contra los nacionalismos. Vamos, no atiende a las naciones, sino a las personas. La idea es que las personas se asocien y creen Estados, que se federen a otros Estados de personas asociadas. Muchos. De manera que creen contrapoderes, y eviten un estado poderoso y vertical. Los Estados pequeños que negocian sus soberanías con una federación molan. Esa era la idea de los federalistas del XIX. Un Estado de Jerez, de Cádiz, de l'Empordà, de Barcelona , intensificando sus derechos y negociando su federación. El federalismo no es tanto un Estado cat, sino la posibilidad de chorrocientos estados en Cat, que eviten un Estado cat y esp identitario/vertical. Diría que Tabarnia no es esa tradición. Es más bien un testimonio de la posibilidad de vertebrar propaganda sin instituciones/punto 3. Sorry Por la perorata.6- Rajoy parece querer convocar la sesión constitutiva del Parlament el día 17. Se abren dos problemas. Elegir Mesa y elegir Presi.7- Sobre la Mesa. C's la reivindica para sí. Es poco probable que lo consiga. Para conseguirla, hay dos posibilidades. A) Que el Estado se ponga las pilas. Hay 19 imputados en el Parlament, de los cuales 8 --dos en la trena, el resto en Bélgica Experience--, pueden tener problemas para acceder al hemiciclo, votar la Mesa y, otro día, el Presi. A diferencia que en el Congreso, para ser diputado cat no hay que presentarse en el local del trabajo y jurar/prometer el cargo. Puede ir tu cuñada a recoger los papeles -muchos, por cierto-, para que se los firmes y, luego, los entregue. Esos diputados, en Bélgica o Estremera, podrían, incluso, votar. El Parlament tiene tres supuestos para realizar votaciones no presenciales en pleno y comisiones. Alargando el tercero, podrían hacerlo. Es posible que la Mesa de Edad --la Mesa provisional, antes de la elección de la Mesa king-size-- lo permita. Pero también es posible que el TC mande parar. La opción B) sería un terremoto que hundiera a Cat en el Mediterráneo. Si no hay seísmo o, más probablemente, triquiñuela o Semana Fantástica en el TC y Supremo --puede haberla; el catálogo de Victoria Secret's 2017 - 18 ofrece una separación de poderes más efectiva que la que en parecen demostrar en ocasiones el Ejecutivo y Judicial locales--, repetiría Presidència de Mesa , al parecer, Forcadell. No acabaría legislatura, que su juicio sería, probablemente, este 2018. Lo que dibuja la poética de la legislatura Procesista. Ir tirando con los juicios que vayan cayendo, sufrir, etc. Y hasta la próxima. No se pierdan, en ese sentido, el punto 14, ¿lo he dicho ya?8- Sobre la elección de Presi. La cosa está liada. Y por barrios. En el barrio 155, PP presiona a C's para que se tire a la piscina y se curre su --más que improbable-- candidatura a la Presidència. Algo poco verosímil, incluso si el Estado empurara, pero ya, a los 19 imputados, una cosa que, a pesar de su fortaleza y convicciones, y como ha quedado dicho, no podría hacer la egregia firma Victoria Secret's. De lo que se desprende que lo que el PP quiere es que C's se estrelle de cabeza contra la pared en el Parlament. No sirve de nada, pero igual les reconforta. Lo divertido es que, en la otra acera, los partidos procesistas también están a la greña.9- JxC se presentó a las elecciones con un programa ambicioso: retorno del exilio, salida de la trena, y volatilización del 155. Ambicioso porque ninguna de esas cosas están en su mano, como viene siendo tradicional en los programas procesistas. Sea como sea, el programa funcionó. "Si lo votas, vendrá", una frase muy parecida al "Si lo construyes, vendrá" de la peli Campo de Sueños -- otra peli sentimental fantástica, de gran calidad y que a mí me hace soltar el moco, en este caso de pena, no de risa--, barrió en las pasadas elecciones. Lo que está pasando es que el Presi no viene. Lo que tiene guasa. Sí, Puigde puede venir cualquier día. O, al menos, es el cat, inmediatamente después de Messi o Nacho Vidal, cuyos movimientos, siempre sorprendentes, cuestan más de predecir. Pero parece que en su agenda próxima no entra venir al trullo. Así me lo confirman dos amiguitos que tengo en PDeCAT. Uno, de hecho, me dice que "és poc probable". Lo que, traducido del noucentista puede ser ni-jarto-de-la-coñac.10- Y, claro, ERC está que trina. El Atlético de Madrid de la política cat, ese partido que cruza el océano y se ahoga en la playa, está viendo --desde, lo dicho, la playa--, cómo JxC les ha ganado las elecciones con el truco del almendruco. Han ganado el chicken game y, luego, el 21D. Para esa fecha ellos prometían en campaña "desarrollo de la República". Es decir, una vez asumido el 155 y tragada la unilateralidad, limitarse a ir tirando con lo de siempre en una C.A. de tercera -como todas las CC.AA. no forales, snif-, y llamarle a todo eso ir creando República. Es decir, nada. Pero les han ganado los que ofrecían aún menos. Procesismo en estado puro, vamos. Por si fuera poco, y gracias a las leyes de comunicación no escrita del Procesismo, ese corpus de buen rollo en el sufrimiento, ERC no puede llamar a los de JxC mangantes, ni escenificar ningún pollo, pues eso tendría repercusiones en las elecciones --el Procesismo es, ya saben, una campaña electoral eterna--, por lo que se tienen que tragar el sapo. En contrapartida, exigen que, para votar a Puigde, se persone en el Parlament, él que puede. Vamos, que le están pidiendo que vaya al trullo, de manera fina. El noucentisme es la pera. Ti-ví-a-marjar-a-palos, en noucentista debe de ser algo así como Quedem-i-anem-plegats-a-missa-de-7/ quedemos-y-vayamos-a-misa-de-7-amiguitos. En caso de que Puigde se escaquee de su promesa electoral de volver, parece ser que ERC votaría a su candidato, Junqueras, que el próximo día 4 puede estar en la calle, en el caso que el juez, o quién decida estas cosas, lo decida. Lo que supondría un vuelco escenográfico comparable al nuevo catálogo Victoria Secret's. Rayos, no puedo parar.Más sobre s) Córdoba Nacho Vidal Reyes Magos ESP The Guardian ERC está que trina. El Atlético de Madrid de la política cat, ese partido que cruza el océano y se ahoga en la playa, está viendo cómo JxC les ha ganado las elecciones con el truco del almendruco11- El posicionamiento del JxC, por otra parte, es el habitual tras cada comicio procesista. Y ya son varios. Tras los anteriores, no votar a Mas era alta traición a Cat. Pues tras el 21D, lo mismo, pero con Puigde, a quién presentan no como el Presi que asumió el 155 --lo hizo; por todo lo alto y muy rápido--, sino como el President Legítim. CUP está por la labor. Quien no esté, se aboca a salirse del pack poble, como en anteriores ediciones. Esta mañana a primera hora las opciones eran luchas por la votación telemática en el Parlament, de manera que Puigde no volviera. Y, ojo, currarse un cargo presidencial en Bélgica, para Puigde, y otro en Cat, para Elsa Artadi, la destapada de JxC. Son muy buenos. Son unos genios. La esperanza de ERC es que el TC se ponga chungo, de manera que, si se quiere votar un Presi, los candidatos en exilio o cárcel tengan que dimitir, por motivos técnicos.12- Sí. ERC y PDeCAT no se tragan. Me han pasado una metáfora de ello, y de lo que está por venir, por parte de dos fuentes nuevas, que aún no sé si me vacilan. Es por eso que titularé a está historia como leyenda urbana. Es decir, algo que, si no es cierto, explica, en su parábola, algo real. Me cuentan que cuando Puigde salió de Esp, lo hizo con el grueso del Govern. Entre ellos, Junqueras. A punto de cruzar la frontera, Junqueras se rajó y dio la vuelta. Momento en el que unos Consellers de ERC y de PDeCAT decidieron seguir para arriba, mientras otros seguir para abajo. Otros a su vez, llegaron a Bélgica y, al otro día volvieron. La razón esgrimida para explicar toda esta ausencia de planes es que los que volvieron interpretaron que Junqueras había pactado su retorno. Tenía un trato. O, lo que es lo mismo, que todos desconfiaban de todos. En las élites, independientemente del partido al que se pertenezca, no te fías de nadie.13- Bueno. La pregunta, llegados a este punto, es si Puigde volverá. Es decir, si decidirá ir a la cárcel, si hará de la resistencia civil y pacífica su política --lo que sería una novedad; en 2017 sí, se hizo; mientras se hacía lo contrario; esto sería una apuesta nítida--. La respuesta, me temo, está en el punto 14.14- Hola. He venido al mundo para darles un mensaje novedoso. Se trata de la obra de Erica Chenoweth, autora, junto a Maria J. Stephan, de Why Civil Resistance Works, editado por la CUP --Columbia University Press, en este caso-, en 2012, y que he conocido por un artículo en The Guardian que me ha pasado el gran Israel Peralta, mi compi de piso por unos días, y sobrino de la famosa coreógrafa Mercé Peralta. Chenoweth ha estudiado más de 300 revoluciones mundiales desde 1900 hasta 2006 --vamos, todos los procesos indepes en el mundo postcolonial y postsoviético--. Y, en ese trance, ha llegado a conclusiones imprevistas. Verbigracia: a) una revolución pacífica tiene el doble de posibilidades de éxito que una violenta. Ese éxito, por cierto, es mayor en los últimos 50 años. Los procesos de revolución no violenta tienen, además, un 15% más de posibilidades de no finalizar en enfrentamiento civil. Pero quizás lo llamativo de sus estudios es la porción de sociedad que debe movilizarse para que una proceso de ruptura --una indepe, por ejemplo-- triunfe. Es muy poca sociedad. Concretamente, el 3, 5% de una sociedad. Para el caso cat --soy muy malo para las mates?unas 300.000 personas. Para una república esp, en Cádiz, o Jerez, 1.400.000. Si uno piensa en los votantes de Podemos en el Estado --más de 5 millones--, o de Procesismo en Cat --más de 2 millones--, puede correr el riesgo de ser optimista. Pero Chenoweth es especialista en movimientos de resistencia civil pacífica. Y explica que ese 3, 5% debe de tener un compromiso con la causa tal que no le asuste que le partan la cara de manera no puntual, que se le torture, o que se le detenga y condene de manera arbitraria. De hecho, desde el punto de vista de la resistencia pacífica, cada detención es un éxito. Que pone en contradicción al Estado que la ejerce, y a la sociedad que conviven con ese 3, 5% de personas sensibles de ausentarse de la vida civil. Y eso es lo que no ha pasado en el Procés. Sí, hay un movimiento que supera con mucho el 40% de la sociedad. Aún, con pocos detenidos. Lo sorprendente es que esos detenidos han hecho todo lo posible para eludir la cárcel -algo, por otra parte, humano y loable, siempre que no hayas prometido lo contrario, o que no hables en términos de resistencia pacífica-. Es decir, han hecho todo lo posible para no ser un problema político y para restar peso político a sus opciones. Es más, el Procesismo no ha desobedecido ante el 155, no ha hecho del 155 un problema político, sino electoral. Y en los Piolin Days hizo todo lo posible para dominar la situación en las calles. Es decir, para evitar un desparrame de violencia y detenciones no controlables, que en efecto pudieran suponer la consciencia y visualización de resistencia civil por parte de algún sector social.15- Cabe suponer que en 2018 el Procés seguirá en esa tesitura. En pro de un 48% electoral, contra un 3, 5% de resistencia civil. Cabe suponer, por lo contrario, que si Puigde vuelve, dispuesto a no pastelear su ingreso en prisión, eso supondría un giro inesperado. Por dos razones. Supondría el cumplimiento de una promesa electoral. Algo que no ha sucedido desde 2012. Como poco. Y supondría una apuesta por ser el 3, 5% que, hasta ahora, no ha sucedido. Una apuesta por la resistencia civil nítida.16- Sí, la cosa está malita. Esta semana los mossos han detenido a dos concejales de la CUP para que declaren por el delito de incitación al odio, un delito en principio prístino, que aludía a odio racial o de género, pero que hoy se está utilizando para personas que se manifiestan en contra de instituciones. Por lo mismo se suceden declaraciones en fiscalía de maestros. Hay dos Presis de asociaciones en cárcel preventiva desde hace 2 meses. Dos políticos en la cárcel, y varios en el exilio. Todos ellos por lecturas de delitos del siglo XIX, muy forzadas. El Estado, en fin, se está acercando a ese grupo de pioneros de su época que son Polonia y Hungría. Pero, como Polonia y Hungría, no encuentra en su contra un 3, 5% dispuesto al enfrentamiento. Por otra parte, no está haciendo nada -en Cat, y en el resto del Estado, donde fiscalía está como muy creativa ante raperos, titiriteros y, en breve, me temo, contra periodistas que informan de ello- que no hiciera en Euskadi. Sí, era un conflicto violento, no pacífico, pero el Estado se cuidó mucho de empurar al 3, 5%. Se emitieron condenas y cumplimientos de condena también muy creativos, y se prohibieron partidos y medios -aún no ha llegado a eso en Cat-, y se encarceló, en los momentos-punta a siempre menos de 1000 personas, una cifra-horizonte aún lejana. Y resultó un conflicto sostenible.La cosa está malita. Esta semana los mossos han detenido a dos concejales de la CUP para que declaren por el delito de incitación al odio, un delito en principio prístino, que aludía a odio racial o de género17- ¿El catálogo Procés Secret's de 2018 será eso? ¿Una apuesta de baja intensidad por la autoformulación como grupo -llevar lacitos amarillos y todo eso-? ¿Una sentimentalización de la política en la que los detenidos, pocos y siempre personajes públicos, sean el epicentro del sentimiento, antes que de la política? ¿Una intensificación, sostenible en el tiempo y sin consecuencias para el Estado de una desafección al Estado, que en Euskadi duró 40 años? ¿Será un proceso de desobediencia y movilización pacífica y detenciones generalizadas de un 3'5% de la sociedad, tras la hipotética vuelta de Puigde? No lo sé. Por lo general, veo poco probable un ejercicio de resitencia civil en el Procesismo, ese objeto que sirve para vertebrar obediencia a un Govern. Por lo general, nada ni nadie hace nada que no haya hecho antes. Y, por lo general, los cuerpos caen hacia el lado en el que se inclinan. Pero algo tendrán que hacer para evitar el momento plumero, como siempre ha sucedido.18- Les iré explicando. Hasta la próxima. Feliz 2018. Y felices Reyes Magos. Por cierto. Que mi hijo quiere la play. ¿Cómo se lo digo? ¿Con flores?Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi