Los premios Feroz vuelven un año más para celebrar lo mejor del cine y la televisión española del último año. Esta será la quinta edición, y parece que fue ayer cuando nacieron estos premios entregados por los periodistas y críticos de cine… que en esta edición cuenta con más de 200 miembros de la AICE (Asociación de Informadores Cinematográficos de España), que han escogido lo más destacado de entre 88 películas y 40 series de ficción.Parten como favoritos 'La casa de papel' y 'El ministerio del Tiempo' en las categorías de serie, donde se alzan con cinco nominaciones cada una. Por otro lado, en las categorías cinematográficas, lidera claramente 'El autor', con 8 nominaciones, entre ellas Mejor Película Dramática y Mejor Dirección. Le siguen 'Verano 1993', con 7 nominaciones, así como 'Verónica' y 'La llamada', con 6 nominaciones cada una.Los ganadores se conocerán el próximo 22 de enero de 2018 y se podrán ver a través de #0, el canal de Movistar+, en una ceremonia presentada por el conocido humorista y actor Julián López, que sustituye a Antonio de la Torre. Sin más dilación, estos son los candidatos a los Premios Feroz:CINE:MEJOR PELÍCULA DRAMÁTICAEl autorHandiaNo sé decir adiósVerano 1993VerónicaMEJOR PELÍCULA DE COMEDIAAbracadabraFe de etarrasLa llamadaMuchos hijos, un mono y un castilloSelfieTierra firmeMEJOR DIRECCIÓNAitor Arregi y Jon Garaño por HandiaIsabel Coixet por La libreríaManuel Martín Cuenca por El autorCarla Simón por Verano 1993Paco Plaza por VerónicaMEJOR ACTRIZ PROTAGONISTAMarian Álvarez por MorirLaia Artigas por Verano 1993Sandra Escacena por VerónicaNúria Prims por Incierta gloriaNatalie Poza por No sé decir adiósMaribel Verdú por AbracadabraMEJOR ACTOR PROTAGONISTASantiago Alverú por SelfieJavier Cámara por Fe de etarrasAndés Gertrúdix por MorirJavier Gutiérrez por El autorAntonio de la Torre por AbracadabraMEJOR ACTRIZ DE REPARTOAdelfa Calvo por El autorAnna Castillo por La llamadaBelén Cuesta por La llamadaLola Dueñas por No sé decir adiósGracia Olayo por La llamadaMEJOR ACTOR DE REPARTOJuan Diego por No sé decir adiósBill Nighy por La libreríaJaime Ordóñez por El barOriol Pla por Incierta gloriaAntonio de la Torre por El autorDavid Verdaguer por Verano 1993MEJOR GUIÓNAlejandro Hernández y Manuel Martín Cuenca por El autorDiego San José por Fe de etarrasPablo Remón y Lino Escalera por No sé decir adiósCarla Simón por Verano 1993Fernando Navarro y Paco Plaza por VerónicaMEJOR MÚSICA ORIGINALJosé Luis Perales y Pablo Perales por El autorMás sobre Antonio de la Torre Paco Plaza Julián López Miguel Rellán Emma Suárez Carlos Riera y Joan Valent por El barPascal Gaigne por HandiaAlfonso de Vilallonga por La libreríaEugenio Mira por VerónicaMEJOR TRÁILERFernando Vallarino por El autorRafa Martínez por El barAlberto Gutiérrez por La llamadaRafa Martínez por PielesMiguel A. Trudu por Verano 1993Rafa Martínez por VerónicaMEJOR CARTELSergio González Kuhn por el cartel final de El barIñaki Villuendas por el cartel de HandiaCartel teaser de La llamadaSergio González Kuhn por el cartel final de PielesOlga Ortiz por el cartel de Verano 1993SERIES:MEJOR SERIE DRAMÁTICALa casa de papel. Temporada 1Estoy vivo. Temporada 1El Ministerio del Tiempo. Temporada 3Sé quién eres. Temporada 1La zona. Temporada 1MEJOR SERIE DE COMEDIAAllí abajo. Temporada 3El fin de la comedia. Temporada 2Vergüenza. Temporada 1MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTAMalena Alterio por VergüenzaÚrsula Corberó por La casa de papelAura Garrido por El Ministerio del TiempoAlexandra Jiménez por La zonaBlanca Portillo por Sé quien eresMEJOR ACTOR PROTAGONISTAEduard Fernández por La zonaFrancesc Garrido por Sé quien eresJavier Gutiérrez por VergüenzaÁlvaro Morte por La casa de papelHugo Silva por El Ministerio del TiempoMEJOR ACTRIZ DE REPARTOSusana Abaitua por Sé quien eresAlba Flores por La casa de papelCayetana Guillén Cuervo por El Ministerio del TiempoAna Polvorosa por Las chicas del cableEmma Suárez por La zonaMEJOR ACTOR DE REPARTOJaime Blanch por El ministerio del tiempoÁlex Monner por Sé quién eresMiguel Rellán por VergüenzaAlejo Sauras por Estoy vivoPaco Tous por La casa de papel