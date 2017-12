/ El expresidente de la región española de Cataluña Jordi Pujol, de 87 años, y referente del nacionalismo catalán, evoluciona "bien" de la neumonía por la que fue hospitalizado hace unos días en una clínica de Barcelona , según indicaron hoy a Efe su esposa y uno de sus hijos.Pujol, que presidió el Gobierno catalán entre los años 1980 y 2003, fue internado el pasado martes por decisión médica, tras acudir al hospital al encontrarse mal y ser diagnosticado de neumonía, explicó en declaraciones a Efe su hijo Oriol, quien visitó hoy a su padre acompañado de su madre, Marta Ferrusola.Ambos señalaron que el expresidente catalán todavía estará ingresado en la clínica uno o dos días más.Jordi Pujol permanece retirado de la escena pública después de que en 2014 confesara que durante 34 años tuvo cuentas en Andorra, país considerado durante años como un paraíso fiscal, que no regularizó en España y que procedían de una herencia de su padre.El exdirigente catalán reconoció que tenía cuentas en el extranjero, tras numerosas acusaciones de corrupción en medios de comunicación, y de que sus hijos se vieran implicados en investigaciones judiciales sobre el origen de su riqueza.El caso Pujol produjo una conmoción política en toda España, pero especialmente en Cataluña, porque coincidió en el tiempo con el inicio del actual proceso soberanista impulsado por partidos nacionalistas catalanes.Pujol compareció en el parlamento regional en septiembre de 2014 para reiterar que el dinero de sus cuentas extranjeras procedían de una herencia paterna y no "del erario público", ante las acusaciones de que el origen del dinero estuviera en supuestas comisiones de contratos públicos durante su etapa de presidente.En mayo de este año, las investigaciones llevadas a cabo por la Audiencia Nacional española concluyeron que la familia Pujol-Ferrusola obtuvo un "beneficio económico no justificado" de 69 millones de euros en sus cuentas de Andorra desde 1990, cuando comenzaron una operativa para ocultar "grandes sumas de origen desconocido" que responde a un "plan preconcebido y ordenado".Dicho plan estaría liderado por el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, quien ingresó en prisión provisional en abril de este año y fue excarcelado el pasado jueves tras pagar la fianza impuesta por el juez.EFE / LRCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi