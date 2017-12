Nevenka publica su obra en todas las redes a su alcance sin que hasta el momento haya publicado sobre papel, sus versos están claramente pensados para los dispositivos móviles asociando el texto a la imagen, sus montajes en vídeo, son de lectura rápida y se aderezan con fondo musical, sus narraciones cortas y de fácil lectura la convierten en una muy buena editora para dispositivos móviles.Cuenta con dos Blogs, Viaje al centro de la herida ( ver enlace ) y Nevenka Warning ( ver enlace ), el primero está dedicado a la fibromialgia y la fatiga crónica y el segundo reune narraciones, poemas y parte de sus poemas montados en vídeo, algunos de los cuales se pueden ver en Vimeo y YouTube.Publica un diario en paper.li The nevenka warning Daily , un medio que permite crear publicaciones periódicas a partir de una lista de Twitter, en el que deja constancia de sus inquietudes sociales y refleja su actividad en Twitter.Nevenka es una activista social comprometida, que destaca en la defensa de los animales domésticos y en su inconformismo transmitido gorjeo a gorjeo diariamente en su Twitter @NEVENKAWARNING.Deja su huella en forma de imágenes en Pinterest y en Instagam a la vez que va jalonando su vida en sus estradas de Facebook y en Google +.Más sobre Twitter Vimeo YouTube Facebook La poesía de Nevenka Warning, casi inclasificable, lleva la marca indeleble de su personalidad y sumerge al lector en las profundas aguas de su vida interior, que a veces es la calma de su Mediterráneo y otras el inmenso Pacífico besando al Atlántico en el Cabo de Hornos.Sus versos leves y breves, son un bálsamo para lectores insatisfechos ávidos de poesía creativa, fresca, sin moldes académicos o ritmos del tres al cuarto, a los que nos tienen acostumbrados los poetas al uso y sobre todo las poetisas clásicas españolas.Que el viento me traiga tus besosy el tiempo oculte mi rostro,que nada me de vidasi no es el color de tus ojos.@ordosgonzalogonzalo alvarez-lago garcia-teixeiroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi