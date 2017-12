Saberlo o suponerlo no siempre nos garantiza los impulsos para hacerlo, mucho menos para quedar satisfechos con ello. Sin embargo, podemos suponer que con una mayor divulgación de esa convicción de que se puede hacer arte de cualquier materia, podemos lograr otra cosa. Algo mejor. Así, ¿cómo no pensar que armar una playlist en Spotify puede ser una posibilidad de arte?Herramientas dispuestasPor mucho, Spotify es uno de los mejores programas para escuchar música en streaming que existen. Quienes no se hayan servido antes de una herramienta con este calibre, deben saber que se están perdiendo de mucho: escuchar música mediante Spotify pueden cambiar nuestra manera de oír, compartir y sentir, finalmente, la música.Podemos oír música de un selecto grupo, dividirla, seleccionarla en playlist personales, ordenar esas playlist según deseamos, compartirlas, modificarlas, agruparlas por la fecha o el título, cambiarle el nombre, agregarle alguna fotografía… y así. Son herramientas que hacen de la escucha de música una nueva experiencia. Porque eso es Spotify: una experiencia.Gustos son personalidadesPero tal vez la mayor ventaja que nos presenta Spotify esté en que colabora notablemente a que profundicemos y diversifiquemos nuestros gustos musicales con las distintas series de playlist que podemos hallar en la plataforma. Existen tantas como estados de ánimo o experiencias tenga el hombre: desde las canciones tristes, o para operar, o para rockear el día, entrenar poco, entrenar mucho, dejar una novia, leer ofertas de cruceros , mudarse y más y más.Cada gusto marca una personalidad que es reconocida por la plataforma y seguida y alentada por sus seguidores. Podemos, por tanto, afinar nuestras playlist con lo que cosechemos de otras que sigamos. Así nuestros gustos no se están y se convierten en una actualización positiva, permanente, notable, entretenida como uno de los tantos cruceros caribe.Divisiones y mezclasLas divisiones que marcan a cada personalidad de otra se pueden mantener en las playlist de Spotify: cada una de ellas marca el camino de una distinción, de una diferencia: eso que somos inevitablemente, es decir, nuestros gustos más profundos (siempre poco intercambiables en cuanto a lo que produce la música).Por otro lado, las mezclas que tienen lugar en esta clase de programas son infinitas: cada una de las playlist que creamos tienen numerosas oportunidades de ser seguidas, compartidas, queridas por otros más. ¿Y no es este uno de los fines del arte?Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi