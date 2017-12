Pero emprender un proyecto de este tipo no es cualquier cosa: para que prospere nuestra vocación, debemos labrarle un camino posible, concreto, cierto. No es tan sencillo como tan solo confiar en el talento o en nuestras ganas. Se requiere de algo más importante. La prudencia, la actitud, la previsión, todas estas son virtudes que deben estar con nosotros para emprender un proyecto musical grupal.Los miembrosSi estamos en un grupo, es necesario que elijamos quienes son los que van a participar en él. Si bien esta no es una decisión que logramos concertar con mucha facilidad, sí debe ser uno de los objetivos que habremos de tener en mente durante los inicios de nuestro proyecto.Para elegir a los miembros de nuestro proyecto musical, sea un dúo, un trío, una banda, un solista con una orquesta o ensamble acompañándolo, tendremos que sacarnos de la cabeza de que se trata de un casting: se trata, más bien, de saber unirnos con aquellos que tienen una afinidad fuera de lo común con nuestras ideas y sentimientos.Los equiposAhora habremos de considerar el punto menos emocionante, más descorazonador y, sin embargo, más importante de nuestro emprendimiento: asumir los costos de nuestros deseos. Saber que los instrumentos que utilizaremos costarán, que tendremos que invertir en horas de grabación, tanto en tiempo como en dinero, y que llevar a buen puerto lo que deseamos nos puede costar más dinero del que suponemos, así como si se tratase de puertas de seguridad .Pero no hay que amargarse ni descorazonarse si encontramos esta piedra en el camino. Debemos saber que los sueños cuestan y hay que saber merecerlos si queremos lograrlos.Fortunas de un proyecto musical grupalAnte cada una de las adversidades que encontremos por el camino, tendremos una palabra de aliento de nuestro equipo, de nuestros amigos en el gusto musical. Además, lo importante del arte es que responde con su materia: la expresión musical sabe responder y zafarse de sus problemas.Por eso, no olvidemos con rapidez que cada una de las voluntades que se suman en el proyecto musical son voluntades atentas a poder sostener su alma, su temple, ante cada problema. Orfeo, maestro de los músicos, vaya que sabía de obstáculos. Pero seguía cantando.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi