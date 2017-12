/ Una ola de frío extremo está afectando a Estados Unidos y Canadá, dejando al descubierto paisajes impresionantes.Uno de ellos ocurrió en las famosas cataratas del Niágara, ubicadas en la frontera entre ambos países, ya que se encuentran parcialmente congeladas.Las atípicas imágenes sorprendieron a los turistas y hasta los mismos locales, quienes pocas veces habían visto a la maravilla natural en estas condiciones.El congelamiento se debe a que en la zona donde están ubicadas, la temperatura alcanzó nada menos que los -34°C.APAPAPNiagara Falls State Park gets covered in a beautiful layer of frost after a cold snap hits the area. pic.twitter.com/dwx9ZD3vZ4— AccuWeather (@accuweather) 30 de diciembre de 2017Guys, not to alarm anyone, but the Canadian side of Niagara Falls is an icy, winter wonderland right now (via @punkodelish IG @Arjsun @AdamRDanni) pic.twitter.com/56GNaOikjN— Muhammad Lila (@MuhammadLila) 28 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi