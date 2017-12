/ Las ofertas legales que ofrecen cada vez más compañías a los usuarios para bajar contenido audiovisual, parecen no ser suficientes para frenar la gran cantidad de series descargadas de manera ilícita en la web. En este 2017, la super producción de HBO, Game of Thrones (GoT) volvió a ocupar el primer lugar por sexto año consecutivo de las series más pirateadas en internet , tal como lo informó el sitio web especializado TorrentFreak.La sexta temporada de GoT rompió record de audiencia y fue víctima de ataques por parte de hacker s, que incluso habían amenazado al canal HBO con filtrar contenido importante.Según su informe, TorrenkFreak indicó que el capitulo final de la sexta temporada de GoT, alcanzó en su punto más alto 400.000 enlaces activos de descarga de contenido, el más alto en todo el año en comparación a otras series. Las estadísticas están basadas en los también llamados torrents , por lo que no incluyem el contenido compartido por otros medios de la web.Esta es la lista completa:Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi