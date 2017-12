/ Estos son los resultados de los juegos disputados viernes 30 de diciembre en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) correspondiente a la temporada 2017-2018:Navegantes del Magallanes 4-7 Caribes de AnzoáteguiCardenales de Lara 1-0 Águilas del ZuliaConcluyendo la temporada regular de la siguiente manera:Se prevé que a partir del 2 de enero comienzan los playoffs: Águilas vs Cardenales en Barquisimeto, Caribes vs Magallanes en Valencia y Tigres vs Leones en Caracas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi